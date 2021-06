Tremblements de terre de San José contre LA Galaxy

26/06/2021 à 04h00 CEST

le Tremblements de terre de San José jouera son quatorzième match en Major League Soccer contre le Galaxie, qui doit commencer ce dimanche à 4h00 dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San José visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la quatorzième journée après avoir subi une défaite contre lui Ville d’Orlando lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 10 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et enregistrent une séquence de 11 buts marqués contre 17 buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le LA Galaxie Il a remporté la victoire contre le Whitecaps de Vancouver lors de leur dernier match de la compétition (1-2), avec des buts de Chicharito Oui Allvarez, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Tremblements de terre de San José. Avant ce match, le LA Galaxie il avait remporté six des neuf matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a marqué 14 buts contre 14 pour.

En référence aux résultats en tant que local, le Tremblements de terre de San José il a gagné deux fois et a été battu trois fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le LA Galaxie ils ont gagné deux fois et perdu deux fois lors de leurs quatre matchs, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Tremblements de terre de San José et les résultats sont 18 victoires, 10 défaites et 14 nuls pour les locaux. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Tremblements de terre de San José et le Galaxie dans ce tournoi était en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-0 pour le Galaxie.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que le LA Galaxie se dresse au-dessus du Tremblements de terre de San José avec huit points d’avance. le Tremblements de terre de San José Il arrive à la rencontre avec 10 points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Quant au rival, le LA Galaxie, est en troisième position avec 18 points.