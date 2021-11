Tremonti: Entrevue Marching In Time

Vous pouvez régler votre montre par Mark Tremonti. Pendant trois décennies, le guitariste a mené sa carrière comme une campagne militaire. Il y a le cycle album et tournée, régulier comme sur des roulettes. Les solos de guitare précis, jamais une note manquée. Et, bien sûr, le voici sur Zoom à dix-huit cents heures, vêtu de noir et aussi court qu’un Navy Seal (bien qu’un peu plus long et plus gris de barbe).

« Mes enfants se sont moqués de moi parce que je me suis coupé les cheveux pendant le confinement », soupire la femme de 47 ans. « Je pense que je serais beaucoup plus cool avec eux si j’étais un joueur de basket-ball. »

Alors que Tremonti a été une présence constante à travers les fanfaronnades bibliques de Creed dans les années 90, l’ascension d’Alter Bridge dans les années 2000 et les quatre premières entrées de sa carrière solo depuis 2011, la Marching In Time de cette année, se souvient-il, a marqué son premier vacillement professionnel.

«J’ai eu une petite période, peut-être cinq mois au plus profond de la pandémie, où les choses ne se sont pas retournées et n’ont fait qu’empirer. J’ai perdu ma motivation – pour aller au studio, pour écrire, même pour prendre la guitare. Je suis juste tombé dans ce sombre étourdissement.

« Je me suis mis à peindre ma maison », poursuit-il en se tortillant comme un pécheur dans un confessionnal. « J’ai passé un mois à peindre une fresque sur le mur de la chambre de ma petite fille – cette grande scène de jardin, des insectes et des fleurs. Mais quelques mois après le début de cette période, j’ai commencé à avoir honte de moi.

Avez-vous craint que votre mojo ait pu voler?

« Eh bien, Myles Kennedy et moi avons la même théorie sur l’écriture de chansons. C’est un muscle créatif. Si vous l’éteignez assez longtemps, il vous faudra un certain temps pour le récupérer, et il pourrait revenir d’une manière différente qu’avant. Alors tous les soirs, en m’endormant, je me disais : ‘Bon sang, je n’ai joué de la guitare que vingt minutes aujourd’hui. Qu’est-ce que c’était que ça ? À la fin, c’était comme : ‘Prends cette foutue guitare. Faites le prochain album.’ Et j’ai fait. »

Il est peut-être compréhensible que Tremonti ait eu besoin d’un élan avant de se lancer dans un album aussi intense que Marching In Time. Malgré ses adeptes de musique, le guitariste est loin d’être un drone déchiqueté derrière les yeux, et a écrit avec éloquence les déchirures de sa vie, notamment la perte de sa mère en 2002 (elle est saluée dans la chanson Alter Bridge In Mémoire d’amour). Mais c’est sur son travail solo le plus récent, et en particulier l’opéra de métal nihiliste sur le thème des robots de 2018, A Dying Machine, que ses paroles ont vraiment rivalisé avec le flash du manche, avec Tremonti allant dans des endroits plus sombres et plus sombres qui suggèrent que ce professionnel accompli a des eaux orageuses à l’intérieur. .

« Je pense que ce nouvel album a la lourdeur de A Dying Machine », dit-il, « mais il ne vous emmène pas si profondément dans le terrier du lapin. »

Marching In Time pourrait être un titre d’album de Roger Waters, lui a-t-on suggéré. Franchement, cela en ressemble aussi, avec la manche représentant une ligne d’hommes de l’ombre encerclant comme des fourmis dans un trou de vidange. Il ne manque plus que le marteau géant.

Tremonti hoche la tête. « Oui. Quand j’écrivais la mélodie de cette chanson, dès le départ, j’ai dit : ‘Tant de vies, marchant dans le temps’. C’est comme ça que j’écris les paroles, je crache juste des trucs, puis j’essaie de leur donner un sens. Pour moi, cette phrase sonnait comme une bande de lemmings, faisant la même chose, dans le même but.

Il dit qu’il écrit souvent à partir d’un lieu fictif, mais cette chanson titre étrange – la pierre angulaire de l’album, sur le plan thématique – est profondément personnelle, approfondissant l’expérience de créer une vie alors que l’univers était occupé à en étouffer des millions.

« Au pire de la pandémie, ma femme m’a dit qu’elle était enceinte. Ainsi, le sentiment de la chanson est celui d’un père qui parle à ses enfants en disant : « Ne laissez pas ce monde vous corrompre. Il s’agit d’essayer de protéger vos enfants de tout cela. Et il s’agit d’avoir peur de mettre un enfant au monde tel qu’il a été. À l’heure actuelle, il y a plus de cas d’enfants qui tombent malades avec le virus. Je m’inquiète pour ma petite fille. Le problème, c’est qu’elle est si adorable que tout le monde veut la tenir. « Puis-je tenir votre bébé ? » ‘Non! Va te laver les mains !’ »

Marching In Time n’est pas un album rythmé en tant que tel, mais il n’y a pas non plus beaucoup de soulagement léger. Tremonti dit que le souffle fragile de Thrown Further parle de «la façon dont quelqu’un se considérait comme un enfant et maintenant, en tant qu’adulte, il est en quelque sorte déçu de ce qu’il est devenu». Il ne pense pas nécessairement qu’il s’agit de lui – mais peut-être que le sombre cliquetis de The Last One Of Us se rapproche de chez lui. « Il s’agit de quelqu’un que vous admirez, un leader de personnes. Mais votre héros commence à s’essouffler et à échouer, et tout votre monde s’effondre.

L’année dernière, Tremonti m’a envoyé par courrier électronique un témoignage d’Eddie Van Halen. C’était des trucs sincères. À un certain niveau, avec The Last One Of Us, écrivait-il sur les légendes en déclin qui l’ont mis sur cette voie?

« C’est arrivé à ce moment-là maintenant », dit-il. « Peu importe à quel point nos héros hérités étaient jeunes quand ils ont commencé, ils commencent à passer. C’est déprimant. C’est triste. Cela vous fait penser à votre propre mortalité – et à l’héritage que vous voulez laisser derrière vous.

Avoir cinquante ans n’est plus si loin maintenant pour vous. Avez-vous déjà pensé à quel âge est trop vieux?

« Je ne pense pas qu’il soit trop vieux, tant que vous vous adaptez à votre âge », considère-t-il. « Je viens de faire une tournée avec Iron Maiden lors du dernier run de Tremonti. Je ne sais pas quel âge ont ces gars, mais ils doivent avoir dix ou quinze ans de plus que moi et ils sont en train de le tuer. Si vous les regardez de loin, c’est comme Iron Maiden d’autrefois, sauter partout. Quand j’étais plus jeune, j’ai pensé que cette vie vous épuiserait. Que tu ferais la fête tout le temps et que tu vieillirais vite. Mais j’ai l’impression que cette carrière te garde jeune.

« Quand j’arrête », rétorque-t-il, « c’est probablement à ce moment-là que mes cheveux vont tomber et que je vais faire de l’arthrite. Mais il n’y a jamais eu un moment où je me suis dit : « J’en ai marre de ça. Je serai vraiment déprimé quand personne ne s’en souciera plus. Ce sera peut-être quand j’aurai soixante ans, mais qui sait ?

Pour l’instant, la technique de Tremonti est toujours aussi époustouflante, s’envolant des blocs avec le groove brutal de A World Away, une chanson glacée d’un solo de guitare qui semble au-delà des capacités de la physiologie humaine.

« La chose la plus difficile pour moi est de trouver les solos », dit-il. « Je ne les écris pas avant de savoir quelles chansons seront sur le disque. Mais une fois que ce disque commence à suivre, j’ai un délai strict, peut-être cinq semaines, où je dois écrire quatorze solos, tous différents, avec autant de nouvelles techniques que possible. C’est une course jusqu’à l’arrivée et je deviens fou. Parfois, j’écris un solo en une heure.

Mais cette réputation de « shredmaster » ne vous met-elle pas la pression ? Les gens viennent à un album solo de Mark Tremonti en s’attendant à des feux d’artifice.

« J’essaie de ne pas adhérer aux règles que les gens en dehors de mon petit groupe créatif me lancent », dit-il en haussant les épaules. « J’ai toujours aimé écrire des chansons bien plus qu’être un guitariste technique. Je pense qu’avec ce groupe, les gens s’attendent à une certaine lourdeur. If Not For You est une sorte de chanson rock mid-tempo, et puis Marching In Time est plus votre genre épique et atmosphérique. J’ai vu des gens dire : « Où diable est notre speed metal ? » « Où sont les trucs en métal qui martèlent ? » Mais je ne changerai pas ce que j’écris.

Tremonti : (gd) Ryan Bennett, Mark Tremonti, Eric Friedman, Tanner Keegan (Crédit image : Napalm Records)

Ce qui se passe au micro, ajoute-t-il, lui a toujours causé le plus de chagrin.

« Je n’étais pas un bon chanteur. Mais je voulais l’être. En tant que nouveau leader, vous devez vous jeter aux loups. Tu dois monter là-bas et le faire. De nos jours, vous pouvez accéder à YouTube et apprendre à faire presque n’importe quoi. Comment réparer votre voiture, tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas apprendre à être un artiste public. Vous pourriez regarder Freddie Mercury, ou dire : « Eh bien, c’est Roger Daltrey qui a fait ça. » Mais vous n’avez qu’à le faire pour vous-même.

« À mes débuts en tant que leader, j’étais comme un lutteur de la WWE, du genre : ‘Allez !’ Mais au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, je pense que vous devenez plus calme sur scène. Je pense qu’une bonne première étape pour tremper votre orteil dans l’eau est d’aller trouver un lieu de karaoké. En vacances, je vais trouver le groupe sur le bateau de croisière et chanter avec eux. Je ne parle pas de chansons de métal, je veux dire de chansons comme Purple Rain et Dock Of The Bay.

Comment avez-vous aiguisé votre voix pour le nouvel album ?

Tremonti sourit, tend la main hors caméra et revient avec un album de Frank Sinatra.

Sérieusement?

« Oui, je suis sérieux », insiste-t-il. «Quand je fais ces disques solo, je chante au-dessus de ma gamme vocale et je dois pousser. Je pense que les gens aiment entendre ce désespoir dans votre voix lorsque vous essayez de frapper une note. Mais quand je chante des trucs de Sinatra, sa gamme vocale est ma gamme vocale. Je peux pratiquer mon pitch, mon vibrato, mon contrôle, mon phrasé, ma prononciation. Sinatra est probablement mon chanteur préféré de tous les temps.

Et une rock star totale, bien sûr.

Tremonti hoche la tête. «J’ai probablement lu quatre ou cinq biographies de Sinatra sur le verrouillage. C’était le plus grand gars du monde – et c’était aussi un gars qu’on n’aimerait pas parfois. Il a levé plus d’un milliard de dollars pour une œuvre caritative. Bien sûr, il a également quitté le plateau de tournage. Il avait ce gros ego et tout. Il a eu des hauts et des bas. »

Contrairement à de tels héros mercuriels, Tremonti préfère une trajectoire plus fluide : chaque album un peu mieux, chaque tournée un peu plus grosse. Mais avec Marching In Time, le guitariste se vante.

Alors que notre temps s’écoule, nous revenons au sujet de Thrown Further, cette chanson sur l’idéalisme de la jeunesse se transformant en compromis adulte. Je demande ce qu’il pense que Tremonti, 17 ans, ferait de lui à 47 ans.

« Je pense que plus je serai jeune, plus je serais plus âgé », décide-t-il. « J’ai parcouru les chemins que je voulais emprunter et j’ai essayé d’être aussi bon que possible. J’ai toujours rêvé d’être dans un groupe de rock d’arène. D’écrire des chansons que des milliers de personnes chantent, et tout à coup, ce qui compte tellement pour vous compte maintenant tellement pour eux. La musique est cette chose qui n’est pas matérielle, mais elle affecte les gens plus que presque tout au monde. Cela a toujours été si magique pour moi.

Marching In Time sort le 24 septembre via Napalm Records.

