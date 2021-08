Tremonti sort le clip de la chanson titre de “Marching In Time”

Guitariste/auteur-compositeur de renommée mondiale Marc Tremonti sortira le cinquième album de son groupe solo TREMONTI, intitulé “Marcher dans le temps”, le 24 septembre 2021 via Disques de napalm. Le clip officiel du deuxième single du LP, la chanson titre, peut être vu ci-dessous. La chanson arrive à 7h34 et raconte l’histoire d’un père qui a un enfant pendant une pandémie mondiale et comment il se prépare à la vie pendant cette période – quelque chose Tremonti récemment vécu dans sa propre vie.

Tremonti n’est pas étranger à la narration. Tout au long de ses années avec les meilleurs groupes MODIFIER LE PONT et CREDO, et plus récemment son groupe solo, marque ne s’est jamais éloigné de son amour pour l’écriture de chansons mémorables. Avec “Marcher dans le temps”, le groupe cherche à poursuivre cette tendance tout en explorant leur amour pour la musique lourde, en s’inspirant des événements actuels de l’année dernière pour former la base de chaque chanson. Alors que son prédécesseur, “Une machine en train de mourir”, était un album concept global imprégné de sentiments et d’histoires plus sombres, l’ambiance de “Marcher dans le temps” est différent – émergeant comme une offre rock / métal qui emmène l’auditeur dans 12 voyages individuels.

Du battement de tambour de l’ouvreur “Un monde loin” à l’épopée plus près “Marcher dans le temps”, le nouvel album est un regard réfléchi sur le monde qui nous entoure aujourd’hui. TREMONTILa musicalité inégalée de ‘s saigne à travers l’album, présenté sur des morceaux comme “Jeté plus loin”, “En un seul morceau” et la réflexion “Voulez-vous tuer”. Alternativement, le groupe affiche son côté plus doux sur des morceaux songeurs “Le dernier d’entre nous” et “Pas peur de perdre”. Titre épique “Marcher dans le temps” raconte l’histoire d’un père ayant un enfant pendant une pandémie mondiale et comment il se prépare à la vie pendant cette période – quelque chose Marc Tremonti récemment vécu dans sa propre vie – alors qu’il était à venir “Si ce n’est pas pour toi” montre l’évolution de la TREMONTI son en 2021.

“Marcher dans le temps” a été produit par un ami et collaborateur de longue date Michael “Elvis” Baskette – le producteur marque travaille exclusivement avec depuis 2007.

“Marcher dans le temps” liste des pistes :

01. Un monde loin



02. Maintenant et pour toujours



03. Si ce n’est pas pour toi



04. Jeté plus loin



05. Que ce soit nous



06. Le dernier d’entre nous



07. En un seul morceau



08. Sous le soleil



09. Pas peur de perdre



dix. Sombre



11. Voudrais-tu tuer



12. Marcher dans le temps

TREMONTI prendra la route avant la sortie de “Marcher dans le temps”, à partir du 3 septembre aux États-Unis avec des amis de longue date SEVENDUST.

Crédit photo: Scott Diussa



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).