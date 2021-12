Trempettes : le poison crypto

En bas ! Dev vendre ? Vous commencez rapidement à « le détester ici ». Vos gains sont éliminés ; aurait dû vendre plus tôt. Votre profit de 500 % a actuellement été réduit à 300 %. Eh bien, c’est drôle, mais c’est le sentiment typique lorsque les graphismes commencent à virer au rouge. Les mains du papier se fatiguent et prennent des profits… ou stoppent les pertes. Indépendamment de ce qui leur arrive, quitter le marché « en panne » est la priorité absolue.

Tous les investisseurs en crypto-monnaie veulent que le graphique reste vert et jamais rouge, du moins jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif et soient réglés. Seuls quelques-uns se rendent compte que le chemin vers leur objectif est semé d’épreuves et de tribulations. Maintenant, j’ai dit cela de manière religieuse, hehehe. Si vous vous posez la question, je fais partie de ces investisseurs qui veulent que les verts l’emportent à tout moment. Je veux dire, qui ne le fait pas ? eh bien, juste le genre qui espère « acheter à rabais ».

Cependant; les chutes sont inévitables, peu importe. Le graphique devient rouge chaque fois qu’un titre décide de quitter le marché, partiellement ou complètement. L’ampleur de la baisse dépend du nombre de personnes qui quittent le marché et du contrôle qu’elles ont sur la distribution. C’est la principale raison pour laquelle les déplacements des baleines sont étudiés et redoutés. Une baleine qui sort du marché pourrait la secouer gravement, le marché pourrait « stagner » selon les propriétés de la baleine.

Un « crash » se produit lorsqu’un grand nombre de détenteurs quittent le marché simultanément et pour des montants tangibles ; mais alors, ‘les sauces sont à acheter’… peut-être.

Les sauces ne sont pas seulement ridicules, elles sont (très) vénéneuses. Les chutes de crypto-monnaie sont sinistres ; Ils ne sont pas seulement soudains, ils sont parfois sauvages. 20% de perte en 20 minutes. Cela se produit plus rapidement que cela la plupart du temps, tout ce qu’un investisseur en crypto-monnaie redoute. Eh bien, vous avez été prévenu. Cet espace est plus volatile que les cours de chimie. Mauvaise comparaison si vous me demandez.

Un creux peut signifier différentes choses pour différentes personnes et déclencher une myriade de (différentes) réactions.

Pour les investisseurs avec beaucoup de pièces stables qui cherchent à acheter à prix réduit, une baisse est un bon médicament. Charge! Une remise sur les crypto-monnaies pourrait signifier beaucoup si le marché se redresse et décolle. Les bénéfices commencent à apparaître au fur et à mesure que le marché se redresse. Lorsque le marché reviendra à son état antérieur, vous serez déjà bénéficiaire. Le pourcentage de profit dépendra de la baisse du marché et du moment où vous avez acheté. Mais un profit est un profit et tout profit est un délice.

Pour l’investisseur qui vient d’acheter, le regret existe, mais il peut être différent selon l’investisseur. Pour certains, le regret est qu’ils auraient pu acheter au rabais s’ils avaient attendu un peu plus longtemps. Mais si vous croyez au projet et attendez aussi longtemps qu’il le faudra, alors il n’y a pas de « bon » moment pour acheter. Pour d’autres investisseurs, acheter était une erreur. Je ne sais pas si des conseils devraient être donnés ici.

Les réactions aux plongées diffèrent également. Les vrais croyants garderaient leurs sacs et achèteraient probablement plus, car la remise est une opportunité. D’autres deviennent paranoïaques et se vendent, réalisant un profit ou stoppant les pertes accumulées. Le suivant, un mouvement qui pourrait entraîner la poursuite de la perte ou le début de la reprise.

Les sauces sont toujours désagréables, sauf si vous vous attendez à acheter à prix réduit. Même après un profit de 100%, un investisseur fronce toujours les sourcils à une baisse, mais les graphiques ne peuvent pas rester verts. Les sauces sont, en effet, importantes. Cela semble probablement dur, mais c’est la réalité. HODL et Buy the dip… avec prudence. Ce n’est pas un conseil financier !

