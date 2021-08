Trend Line Touch pourrait envoyer Bitcoin sur une larme Crypto new media

in

Le modèle populaire de Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) montre que BTC a touché une ligne de tendance qui a historiquement fait voler la crypto.

Bitcoin touche la ligne de tendance de déviation S2F

Comme l’a souligné un analyste crypto sur Twitter, BTC semble avoir touché une ligne de tendance de déviation S2F inférieure.

Le modèle Bitcoin S2F ou Stock-to-flow aide à prédire le prix du BTC. La méthode s’est avérée remarquablement précise jusqu’à présent, en dehors de quelques points de déviation.

Le modèle S2F est basé sur le rapport entre le stock (offre) et le flux (production annuelle). Le modèle peut être appliqué à n’importe quel actif, pas seulement à BTC. Une valeur plus élevée de l’indicateur signifie que le produit est plus rare.

Voici à quoi ressemble le dernier graphique S2F pour Bitcoin :

Le graphique BTC S2F semble avoir une déviation négative pour le moment | Source : buybitcoinworldwide.com

Comme le montre le graphique, malgré quelques déviations durant certaines périodes, le modèle semble toujours proche. Actuellement, le graphique montre une déviation négative.

Maintenant, il y a un autre indicateur connexe de pertinence ici. La déviation Stock-Flux. Cette métrique met en évidence si un actif est sous-évalué ou non en termes de valeur S2F.

La déviation BTC S2F est calculée en prenant le rapport entre le prix actuel et la valeur S2F. Lorsque le ratio est supérieur à 1, cela signifie que BTC est surévalué, tandis que s’il est inférieur à 1, le crypto est dit sous-évalué.

Vous trouverez ci-dessous un graphique qui montre la tendance actuelle de la valeur de déviation du BTC S2F :

Le rapport de déflexion du BTC S2F est actuellement bien inférieur à 1 | Source : nœud de verre

Comme le montre le graphique, il existe une ligne de tendance que Bitcoin a touchée dans le passé, peu de temps après laquelle le prix a bondi.

Il semble que la crypto ait encore une fois touché cette ligne, et si le modèle passé suit, le prix pourrait augmenter.

Prix ​​BTC

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de Bitcoin est d’environ 38 000 $, en hausse de 2% au cours des 7 derniers jours. Au cours du mois dernier, la pièce a accumulé 8% de gains.

Voici un graphique montrant la tendance de la valeur de la crypto-monnaie au cours des 6 derniers mois :

BTC semble à nouveau baisser | Source : BTCUSD sur TradingView

Après une période de soulagement de forte tendance à la hausse où Bitcoin a atteint 42 000 $, la pièce est à nouveau en baisse. Comme le montre la ligne de tendance de déviation S2F, il est possible que le prix remonte. Cependant, ce n’est que si le modèle est valable.

En outre, il convient de noter ici que même si la configuration se maintient, le prix pourrait ne pas augmenter immédiatement. Comme le montre le graphique de déviation S2F, BTC a touché la ligne de tendance à deux reprises en 2017 avant de remonter.