Trend Micro parie gros sur le cloud en Inde et se concentre sur la localisation sécurisée des données

Même certaines des entreprises, qui hésitaient quant à la sécurité du cloud ou peut-être que ce n’est pas nécessaire pour le moment, elles réalisent l’importance que cela a du sens pour l’entreprise.

Par Nikita Jain

FinancialExpress.com a rencontré Nilesh Jain, vice-président Asie du Sud-Est et Inde, et Vijendra Katiyar, responsable pays, Inde et SAARC de Trend Micro et leur a demandé comment la pandémie avait affecté ses plans pour l’Inde.

Entreprise de solutions de cybersécurité Trend Micro

La société de solutions de cybersécurité Trend Micro a investi dans la mise en place de son service Cloud One en Inde, répondant aux besoins d’un nombre croissant d’entreprises cherchant à adopter des solutions cloud sécurisées, en particulier à la lumière des appels des gouvernements à une localisation accrue des données. Voici des extraits de l’entretien.

Nikita Jaïn :

Toutes nos félicitations. Tout d’abord, nous vivons à l’époque du COVID. Et donc j’aimerais commencer par quelque chose que nous avons tous ajusté nos vies au cours des presque deux dernières années. Quel rôle cette pandémie a-t-elle joué pour faire prendre conscience aux entreprises de l’importance des solutions basées sur le cloud ?

Nilesh Jain :

Je pense que pour la plupart des entreprises, une chose était qu’elles avaient certains plans en place. En ce qui concerne l’adoption du cloud, la pandémie a joué un rôle de catalyseur. À droite. Donc, ce qui était censé se passer pour eux dans 2-3 ans, a été raccourci à environ un an ou peut-être des mois. Ce qui s’est finalement produit, c’est que 100 pour cent de la main-d’œuvre travaille à domicile. Les entreprises doivent donc donner accès à l’application pour que les entreprises s’exécutent pour que cela se produise et facilite les choses. Le meilleur moyen était d’adopter le cloud. Même certaines des entreprises, qui hésitaient quant à la sécurité du cloud ou peut-être que ce n’est pas nécessaire pour le moment, elles réalisent l’importance que cela a du sens pour l’entreprise.

Vijendra Katiyar :

Que ce soit pour la transformation numérique, que ce soit pour soutenir mes opérations quotidiennes et ainsi de suite. C’est précisément ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. Bien sûr, beaucoup d’industries sont réglementées. En particulier dans les secteurs verticaux bancaires et financiers, ils ont commencé à migrer vers le cloud. Donc, beaucoup d’entre vous doivent être conscients que de nombreuses banques ont ouvertement déclaré qu’elles étaient sur le cloud, ce qui était du jamais vu auparavant. Ils évoluent avec les applications hors production. Maintenant, ils parlent de certaines des applications commerciales de base, qui passent également au cloud. C’est donc ce qui a changé. Les gens ont commencé à accepter, les gens ont commencé à adopter et utilisent actuellement plusieurs services différents sur le cloud. La façon dont ils veulent le sécuriser est très importante. C’est là qu’ils commencent à considérer quelqu’un comme Trend Micro comme partenaire. Comment pouvons-nous les aider à sécuriser leurs services cloud ? C’est là que Trend Micro est un leader depuis près d’une décennie en les sécurisant et en les aidant à migrer vers le cloud, en veillant à ce que leurs applications et leurs charges de travail soient sécurisées.

Nikita Jaïn :

Vous venez de parler de l’adaptation au changement, mais avec le changement viennent aussi des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans l’entreprise ?

Nilesh Jain:

Le premier défi était de savoir comment permettre à la main-d’œuvre de travailler à domicile. J’avais toute l’infrastructure possible pour que mes employés puissent travailler depuis le bureau. À droite. Mais au moment où la pandémie a frappé, personne n’était prêt pour cette main-d’œuvre à cent pour cent travaillant à domicile. Nous avons donc commencé par leur fournir des actifs de base, pour commencer à travailler, qui sont des ordinateurs portables, qui n’étaient pas là pour tous les employés. Alors comment les fournir du jour au lendemain ? Personne n’était préparé. Ils ont donc commencé à utiliser leurs appareils personnels, avec un accès personnel aux applications et à la manière dont ils peuvent adhérer aux différentes politiques de l’entreprise. Comment pouvons-nous nous assurer que les données sont accessibles en toute sécurité ? Quel peut être le support, comment garantir une disponibilité optimale ? Il s’agissait donc de défis différents auxquels les entreprises étaient confrontées. Et maintenant, ils ont, je pense qu’au cours des derniers un an et demi, ils ont beaucoup appris. Maintenant, nous parlons de main-d’œuvre hybride ici pour rester.

Nikita :

Quelles sont certaines des nouvelles menaces que vous voyez émerger, en particulier, sur les solutions basées sur le cloud ?

Nilesh Jain :

Si vous abordez cela du point de vue des menaces de sécurité, il existe deux types de menaces. Je dirais que le numéro un est les attaques naturelles, qui sont très natives des applications cloud. Il existe donc des attaques créées pour des plates-formes conçues uniquement pour le cloud. Et puisque cette adaptation de cette technologie a été si rapide que la plupart des entreprises n’ont même pas les compétences ou le temps pour savoir comment cela fonctionne et quel type de mesure de sécurité elles doivent prendre. Quelles sont les vulnérabilités qui s’y trouvent ? Ce sont les menaces, qui ne sont pas visibles pour la plupart des gens. La deuxième menace, je l’appellerais la menace humaine ou la menace de la main-d’œuvre.

Vijendra :

La plupart des organisations n’avaient pas de main-d’œuvre ou de personne qualifiée connaissant le fonctionnement de la sécurité là-bas. Si vous me demandez, il y a deux menaces de base que nous avons vues dans le cloud. Est-il plus sécurisé dans l’environnement physique ou virtualisé ? La seule chose qui le rend plus vulnérable par rapport au physique, c’est que pour le physique et le virtuel, il a fallu 15 à 20 ans pour que les gens l’étudient. Et ils ont continué à s’adapter ici. Le temps d’EPON est très petit. En un ou deux ans, l’entreprise n’a soudainement pas vu où les choses s’étaient déplacées vers le cloud. Du côté des applications natives, ils essaient toujours d’apprendre ce que sont les applications natives du cloud. Ce sont donc les deux menaces que je vois généralement.

Nikita :

Du point de vue des investissements, combien avez-vous investi et dans quels domaines de votre activité cloud ? Surtout en Inde.

Nilesh :

Il y a deux domaines où nous avons investi; on est dans les gens. Depuis que nous avons vu que cela avait du sens pour nous, car nous avons été des leaders en matière de sécurité des données et du cloud, un avec plusieurs services différents. Nous travaillons avec les principaux fournisseurs de services cloud depuis août 2012. Il était logique que nous investissions en Inde pour nous assurer que nous prenons en charge la mobilité des données. Ainsi, n’importe quel client, n’importe quelle entreprise, n’importe quel organisme gouvernemental peut adopter la sécurité du cloud, sans se soucier des données et, en second lieu, des personnes. Nous avons donc constitué une équipe qui se concentre désormais entièrement sur le cloud one business, travaillant plus étroitement avec les clients et qui comprend les différents services cloud natifs du cloud qui sont proposés. Toute la culture et tout le modèle de la façon dont elle peut être offerte au client en tant que service. Ce sont deux domaines où nous investissons massivement.

Nikita :

Spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui se familiarisent encore avec la technologie. Comment les contactez-vous ?

Vijendra :

C’est une très bonne question. Je vais vous dire, pour être très honnête, pour beaucoup de PME à venir ou d’entreprises natives du cloud, nous n’avons peut-être même pas de visibilité. Il y a de nouvelles entreprises, qui n’apparaissent nulle part dans notre base de données. La meilleure façon que nous ayons trouvée est de nous accrocher à quelqu’un qui est un vétéran, qui leur permet de faire l’affaire, c’est-à-dire AWS. Nous avons une intégration très étroite et un bon engagement de commercialisation avec AWS depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes l’un des plus grands partenaires et fournisseurs d’AWS dans le monde. Nous avons une équipe distincte en Inde, que nous appelons l’équipe cloud et elle se développe rapidement.

Vijendra :

Le travail de cette équipe est de travailler avec AWS, d’obtenir la visibilité de ceux qui sont nés dans les sociétés cloud et les nouvelles sociétés de commerce électronique, les sociétés FinTech et même les entreprises traditionnelles. Nous travaillons avec eux pour avoir de la visibilité, nous comprenons les défis auxquels ils sont confrontés, puis nous apprenons à les connaître et ensuite nous commençons à travailler. C’est donc une chose que nous faisons, qui a été extrêmement fructueuse. Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec Microsoft et Google dans le monde. Nous devons encore travailler en étroite collaboration avec eux ici, mais AWS nous tient quand même occupés.

Nikita :

La confidentialité des données et la cybersécurité sont désormais une préoccupation croissante en Inde, tout comme la localisation des données. Quelle est votre opinion sur ce que le gouvernement devrait faire? La confidentialité des données doit-elle suivre le RGPD ou le contexte indien est-il unique ?

Nilesh :

Le contexte indien est unique. Nous avons une culture d’entreprise, nous regardons à travers l’entreprise, n’est-ce pas ? Pas seulement le gouvernement. En entreprise aussi, il y a beaucoup de données non structurées. Donc le problème commence à partir de là. Lorsque vous avez des données non structurées, il devient très difficile de les classer. Quelles données sont des données sensibles ? A-t-il été sécurisé ? Comment cela doit être géré. Et, nous avons été confrontés à cela. Donc, je pense que les problèmes commencent à partir de là. Et puis nous discutons de la façon de nous assurer que nous classons les données et que nous mettons ensuite plus de contrôles autour de celles-ci. Ainsi, lorsque vous parlez de ce que le gouvernement doit faire en matière de confidentialité des données, je pense que beaucoup de choses ont été discutées. Une chose dont nous sommes sûrs, c’est que l’Inde est un pays, qui a toujours été chaud en matière de cyberattaques.

Nilesh :

Donc, nous avons été beaucoup ciblés. Une plus grande sensibilisation est encore nécessaire dans les entreprises et les organismes gouvernementaux. Plus de sensibilisation quant au type de mesures et de directives que nous devons prendre pour garantir qu’au moins une hygiène de base est en place. Nous voyons probablement il y a deux ans lorsque nous avons été touchés. Cependant, l’impact en Inde n’était pas important, mais il y avait quand même une certaine sécurité, certains centres de données, qui ont été touchés. Cela peut être un bon point de contrôle pour réaliser qu’au moins, en ce qui concerne la sécurité de base, nous devons prendre certaines mesures. Certains des centres de données, certains des organismes gouvernementaux avec lesquels nous travaillons sont très matures en termes de cybersécurité.

Nilesh :

Je pense que lorsque nous travaillons avec eux, lorsque nous leur parlons, une chose qui me vient toujours à l’esprit est à quel point nous pouvons être proactifs. Comment pouvons-nous être en avance sur ces mauvais acteurs. C’est là que nous travaillons également avec un grand nombre de ces organismes et que nous veillons ensuite à ce que le bon type d’information leur soit transmis. Donc, je pense que partout au pays, nous avons de bonnes politiques en place. Nous avons de bons décideurs qui vont s’assurer qu’il y a des règlements.

Vijendra:

Permettez-moi de vous donner un aperçu de ce que l’Inde signifie pour nous dans le monde. Nous sommes une entreprise de 2 milliards de dollars dans le monde. Nous sommes l’une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde et l’Inde fait partie des 10 pays les plus générant des revenus pour Trend Micro. L’une des plus grandes pénétrations que nous ayons observées concerne les grandes banques et la BFSI. Nous protégeons leurs actifs critiques, les actifs d’infrastructure. La plupart des produits sont désormais prêts pour le cloud en Inde.

Vijendra :

Alors que nous parlons de souveraineté des données du point de vue du gouvernement, le gouvernement indien s’efforce de s’assurer que les données ne quittent pas l’Inde. Nous savions que cela allait arriver et nous savions que c’était très critique et nous nous sommes engagés sur ce marché. C’est pourquoi nous veillons à ce que notre cloud, notre XDR, toutes les données s’accumulent localement ici. Donc aucune donnée n’en sort. Cela semble petit, mais ce n’est pas le cas. Le plus gros investissement est un engagement organisationnel car nous devons réorganiser l’ensemble du produit pour qu’il soit mis à l’échelle pour un fonctionnement local.

Vijendra :

Nous sommes très fiers que lorsque nous avons lancé Cloud One, qui est notre centre de données de sécurité cloud en dehors des États-Unis pour la première fois, le premier pays était l’Inde. Cela dit à quel point le marché indien est important pour nous. Et maintenant, nous construisons notre centre de support local ici, construisons une grande équipe.

