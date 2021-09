TrendForce double sur iPhone 13 Pro avec 1 To, écran de taux de rafraîchissement 120 Hz, plus

in

L’événement “California Streaming” approche à grands pas et TrendForce a partagé ses données de dernière minute sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, ainsi que sur la production et les expéditions.

Même avec l’approvisionnement restreint de certains composants, la production de l’iPhone 13 ne sera probablement pas affectée de manière drastique. La production totale d’iPhone pour 2021 devrait atteindre 229,5 millions d’unités, soit une augmentation de 15,6 % en glissement annuel, les prochains modèles d’iPhone 13 représentant environ 37 % à 39 % de la production annuelle d’iPhone d’Apple.

Les modèles Pro devraient inclure une capacité de stockage de 1 To en tant que mise à niveau optionnelle, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec la technologie LTPO pour une consommation d’énergie réduite. Les quatre modèles seront équipés du processeur A15 Bionic fabriqué avec la technologie de traitement 5 nm+ de TSMC.

De plus, les caméras principales des quatre modèles seront équipées d’une stabilisation d’image par déplacement du capteur. Le modèle Pro, en particulier, verra sa caméra ultra-large mise à niveau vers un objectif 6P, avec l’ajout d’une capacité de mise au point automatique. Tout comme l’iPhone 12, la fonctionnalité LiDAR n’est disponible que pour le modèle Pro de la gamme iPhone 13.

À propos de l’iPhone 13 mini, TrendForce s’attend à ce qu’il représente moins de 10 % de la production totale de l’iPhone 13 puisque Apple concentrera ses efforts de vente sur les trois autres modèles.

TrendForce s’attend à ce qu’Apple poursuive la stratégie de prix agressive qu’elle a adoptée pour les modèles de l’année dernière afin d’attirer les acheteurs de smartphones, d’augmenter ses revenus de services via l’augmentation des ventes de combinés et de compenser les prix agressifs via l’augmentation des revenus des services.

