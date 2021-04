Trent Alexander-Arnold a été exposé et « exploité » à l’arrière cette saison et ne méritait pas d’être rappelé dans la dernière équipe d’Angleterre, estime Tony Cascarino.

Et l’animateur de talkSPORT a déclaré que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, « était allé trop loin » avec sa réaction au snob des Three Lions de 22 ans après avoir remis en question la décision de Gareth Southgate d’avoir omis « le meilleur arrière droit du monde ».

Jurgen Klopp n’a pas compris la décision de Gareth Southgate de laisser Trent Alexander-Arnold hors de sa dernière équipe d’Angleterre

Klopp a admis vendredi qu’il avait été « surpris » après qu’Alexander-Arnold ait été exclu de l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne.

L’as des Reds a 12 sélections seniors mais n’a pas été sélectionné cette fois-ci, Southgate expliquant que les performances de l’arrière droit ont chuté cette saison par rapport aux deux années précédentes.

Mais Klopp a déclaré qu’il n’avait pas compris l’appel et a révélé qu’il était tellement convaincu que le diplômé de Melwood serait absent pour la trêve internationale qu’il n’avait pas prévu que le défenseur soit impliqué dans les séances d’entraînement qu’il avait programmées avec son équipe réduite.

«J’ai été surpris de ne pas avoir reçu l’appel», a déclaré le patron de Liverpool avant le voyage de samedi à Arsenal – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT.

«Je suis moi-même manager, je prends des décisions chaque jour, chaque week-end, chaque milieu de semaine sur les sélections d’équipe et les sélections d’équipe. Nous prenons toujours des décisions que les autres ne comprennent probablement pas.

Trent Alexander-Arnold est un vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions à l’âge tendre de 22 ans, mais a eu du mal à maintenir ses niveaux de haute performance cette saison

«Si Trent Alexander-Arnold n’est pas dans l’équipe d’Angleterre, alors l’Angleterre doit avoir une équipe extrêmement bonne, laissez-moi le dire comme ça.

«Je n’ai aucun problème si mes joueurs reçoivent des critiques. Ils peuvent l’obtenir de moi, ils peuvent l’obtenir d’autres personnes.

«Je respecte le fait que Gareth prenne ses propres décisions, bien sûr, mais je ne l’ai pas compris de toute façon parce que Trent Alexander-Arnold était au moins au cours des deux dernières saisons, laissez-moi dire la saison précédente et la saison précédente, la différence arrière droit dans le football mondial – c’est la vérité et à un jeune âge incroyable.

«Il a commencé la saison avec COVID et vous pouvez imaginer qu’il lui a fallu un certain temps pour entrer dans la saison, mais à partir du moment où il était dans la saison, il était l’un de nos joueurs les plus constants et un joueur remarquable.

«Il pouvait jouer tout le temps, de haut niveau, tous ces types de choses, donc cela ne peut pas être la raison pour laquelle il n’était pas dans l’équipe.»

Mais Southgate a été soutenu dans sa décision, avec l’expert de talkSPORT Trevor Sinclair parmi ceux qui ont critiqué les performances du défenseur pour les champions de Premier League.

Alors que les difficultés défensives de Liverpool se poursuivent, Tony Cascarino qualifie le gardien Alisson de « téméraire » et pense que les clubs ciblent Trent Alexander-Arnold

« Il n’a pas été assez bon cette saison », a déclaré samedi l’ancien milieu de terrain de Man City, de West Ham et de l’Angleterre.

« Et si vous regardez en forme, vous devez dire que c’est vrai qu’il n’est pas dans l’équipe. »

Cascarino a également approuvé l’appel du manager de l’Angleterre et a déclaré lors du petit-déjeuner sportif du week-end de samedi que Klopp « était allé trop loin » avec sa réaction.

« Trent est un ailier fantastique, un arrière offensif, ses livraisons sont superbes… mais il a eu du mal cette année », a déclaré l’hôte de talkSPORT et ancien attaquant de Chelsea.

«Il a disputé des matchs où il n’a pas été aussi bon offensivement, mais faisons les choses correctement, il est probablement le meilleur défenseur offensif de l’Angleterre de loin.

Trent Alexander-Arnold est un impressionnant talent d’attaque et une machine d’assistance, mais il est souvent pris à l’arrière.

«Mais il n’a pas eu une bonne saison défensive et cela signifie que les équipes ont essayé d’exploiter Trent – Raheem Sterling l’a fait pour Man City, Marcus Rashford l’a fait pour Man United, j’ai vu Grealish le faire quand Villa a gagné 7-2, essayant pour exploiter l’espace derrière lui.

«Je pense que c’est la raison et je pense que Klopp est allé un peu trop loin.

«Ce que je dirais, c’est que c’est juste un peu malheureusement qu’il a été laissé de côté, et rien de plus. Les managers ont des choix à faire.

« Trent est un talent fabuleux et il a encore un rôle à jouer pour l’Angleterre, je pense juste que vous ne pouvez pas dire qu’il a eu la saison qu’il a eue l’année précédente, mais assez loin. »