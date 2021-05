Trent Alexander-Arnold absent, Jesse Lingard et Harry Maguire et un choix de gardien surprise

Gareth Southgate réduira son équipe provisoire de 33 joueurs à un maximum de 26 noms mardi avant le Championnat d’Europe de cet été.

Le tournoi a été retardé de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus, mais il démarre le 11 juin.

.

Southgate a une grande décision à prendre sur son équipe d’Euro

La saison de Premier League s’est terminée la semaine dernière avec des joueurs clés indemnes, Southgate ayant également reçu un coup de pouce en voyant Jordan Henderson sur le banc pour Liverpool.

Le patron de l’Angleterre devait nommer ses 26 derniers pour le tournoi mardi dernier, mais a décidé de nommer une liste élargie de 33 joueurs pour se donner plus de temps.

Les finales de la Ligue Europa et de la Ligue des champions se sont jouées cette semaine avec de nombreux joueurs anglais en action, mais heureusement, il semble qu’ils s’en soient tous sortis indemnes.

Parlant de sa décision de nommer une équipe de 33 joueurs, Southgate a expliqué : « Je pense que notre situation est plus compliquée que n’importe quel autre pays en ce moment.

« Nous savons depuis un moment que sur ces 33, 12 joueurs doivent encore disputer les finales européennes cette semaine, nous allions donc toujours avoir besoin de joueurs supplémentaires pour la première partie du camp. »

Équipe d’Angleterre provisoire complète de 33 joueurs

Gardiens de but : Dean Henderson (Man Utd), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheff Utd)

Défenseurs: John Stones (Man City), Luke Shaw (Man Utd), Harry Maguire (Man Utd), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Loups), Ben Chilwell (Chelsea), Ben Godfrey (Everton), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain : Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds), Jesse Lingard (Man Utd), James Ward-Prowse (Southampton)

En avant : Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Man Utd), Ollie Watkins (Aston Villa), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal)

Les managers peuvent sélectionner 26 joueurs au lieu des 23 habituels pour le Championnat d’Europe afin d’alléger la charge des joueurs.

Des changements peuvent être apportés à son équipe jusqu’à la date de soumission finale du 1er juin, tandis que les joueurs qui se blessent peuvent être remplacés avant le premier match du tournoi.

GETTY

Southgate semble prêt à quitter Trent Alexander-Arnold de l’équipe d’Angleterre

Voici qui talkSPORT.com pense que Southgate sélectionnera dans son équipe de 26 joueurs mardi.

Gardiens de but

Le gardien Nick Pope a été exclu en raison d’une blessure car il doit être opéré d’un problème au genou. Avec Pope blessé, cela signifie que Sam Johnstone aimera plus que remplir sa place.

Jordan Pickford et Dean Henderson sont les deux autres gardiens qui seront presque certainement nommés dans l’équipe. Aaron Ramsdale est le nom susceptible de manquer.

Pickford est le choix de prédilection de Southgate depuis un certain temps et devrait commencer le premier match de l’Angleterre du tournoi.

Qui manque: Aaron Ramsdale

.

Pickford a été un favori de Southgate dans le passé

Défenseurs

Harry Maguire est aux prises avec une blessure survenue au cours des trois dernières semaines et a raté la finale de la Ligue Europa mercredi. Mais il y a de l’espoir qu’il sera prêt pour l’Euro et Southgate est susceptible de choisir l’homme de Man United même s’il n’entre pas en pleine forme dans le tournoi.

Les autres défenseurs centraux susceptibles d’être sélectionnés sont John Stones, Tyrone Mings et Conor Coady. Les malchanceux sont Ben White et Ben Godfrey avec Kyle Walker et Declan Rice capables de remplacer en cas de besoin.

.

Reece James semble prêt à battre Alexander-Arnold pour une place dans l’équipe d’Angleterre

Le poste d’arrière droit est celui qui causera probablement le plus de maux de tête avec Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker en lice pour une place.

James a brillé lors de la finale de la Ligue des champions tandis que Walker a été excellent ces derniers mois.

Si Southgate devait en sélectionner trois, les plus probables seraient Walker, James et Trippier, sans qu’Alexander-Arnold ne soit absent.

Ben Chilwell et Luke Shaw sont probablement des inclusions, les deux ayant connu de bonnes saisons respectivement pour Chelsea et Manchester United.

Qui manque : Trent Alexander-Arnold, Ben Godfrey, Ben White.

.

Luke Shaw a connu l’une de ses meilleures saisons avec Manchester United

Milieu de terraineuh

Le retour de Henderson sur le banc de Liverpool a été un coup de pouce pour Southgate, mais le milieu de terrain n’a pas joué du tout depuis février.

Declan Rice et Kalvin Phillips sont les autres options de milieu de terrain défensif disponibles, les deux jouant des rôles clés lors de la pause internationale de mars.

Ce sera un appel difficile à savoir qui laisser de côté et cela pourrait revenir à Jude Bellingham ou James Ward-Prowse. Mason Mount et Jesse Lingard sont des inclusions presque certaines suite à leur brillante forme de club.

Qui manque: James Ward-Prowse

Lingard a joué son chemin de retour dans la dispute en Angleterre alors qu’il était prêté avec West Ham

Avant

L’Angleterre a tellement d’options en attaque qu’il sera difficile pour Southgate d’exclure certains joueurs.

Harry Kane sera le premier nom sur la liste de l’équipe aux côtés de Marcus Rashford, Raheem Sterling et Jadon Sancho.

Mason Greenwood a été excellent pour Man United ces dernières semaines et devrait être choisi, tandis que Dominic Calvert-Lewin soutiendra Kane.

Phil Foden a été brillant pour Man City et a eu la malchance de ne pas être vainqueur de la Ligue des champions, tandis que Jack Grealish est susceptible de partir malgré plusieurs matchs manqués à la fin de la saison.

Ce sera un appel difficile, mais Bukayo Saka et Ollie Watkins pourraient bien être les deux à être omis.

Qui manque : Bukayo Saka, Ollie Watkins

.

Harry Kane sera le premier nom de l’équipe de Southgate

Équipe complète d’Angleterre

Henderson, Pickford, Johnstone ; Chilwell, Coady, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones, Trippier, Walker ; Bellingham, Henderson, Lingard, Mount, Phillips, Rice ; Calvert-Lewin, Foden, Grealish, Greenwood, Kane, Rashford, Sterling, Sancho.