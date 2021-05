Trent Alexander-Arnold “ comme Roberto Carlos, Cafu et Philipp Lahm ” contre Manchester United et la star de Liverpool “ DOIT aller à l’Euro 2020 avec l’Angleterre ”

Trent Alexander-Arnold a établi des comparaisons avec les légendes des arrières latéraux Roberto Carlos, Cafu et Philipp Lahm après sa superbe performance contre Manchester United.

Et l’expert de talkSPORT Tony Cascarino a insisté sur le fait qu’il DOIT simplement faire partie de l’équipe anglaise de l’Euro 2020, affirmant qu’il était impensable que Gareth Southgate ne choisisse pas le jeune défenseur.

Trent Alexander-Arnold a donné à ses critiques et au manager de l’Angleterre Gareth Southgate un rappel opportun de sa classe à Old Trafford

Alexander-Arnold a combattu les critiques tout au long de cette saison difficile pour toute l’équipe de Liverpool, en mettant l’accent sur les lacunes défensives apparentes du joueur de 22 ans.

Mais le jeune Red a mis tout cela d’un côté jeudi soir, alors qu’il aidait Liverpool à revenir dans le top quatre de la Premier League lors d’une passionnante victoire de thriller de six buts à Old Trafford.

Le scénario semblait se dérouler comme prévu lorsque Bruno Fernandes a ouvert le score avec un tir dévié et Liverpool a vu une décision de pénalité annulée par VAR.

Mais une finition habile de Jota a vu Liverpool égaliser de manière étonnante, et à partir de là à Old Trafford était leur terrain de jeu.

La balle morte et la capacité de passage d’Alexander-Arnold ont été comparées à celles de David Beckham

Et Alexander-Arnold était le maître du ring – le défenseur fournissant un coup franc balançant brillant que Roberto Firmino a enterré avec sa tête, avant que son tir ne soit sauvé et Firmino était à nouveau sur place pour piller le rebond.

L’arrière latéral a effectué cinq passes clés dans une victoire clé pour Liverpool pour garder leurs espoirs de qualification en Ligue des champions, et une performance qui aurait donné matière à réflexion à Gareth Southgate alors que l’Angleterre gérait le regard depuis les tribunes.

Alexander-Arnold a peut-être ses défauts, au début de la vingtaine, il n’est pas encore l’article fini, mais ce n’est pas un accident anormal qu’il a été salué comme l’un des meilleurs jeunes talents du jeu quelques saisons seulement après avoir fait ses débuts à Liverpool. .

Depuis lors, il a remporté le titre de la Ligue des champions – et a peut-être pris le virage le plus célèbre de l’histoire récente – et a contribué à mettre fin à la longue attente de Liverpool pour le titre de Premier League.

Southgate emmènera-t-il l’homme de Liverpool à l’Euro 2020 après son récent snob de l’équipe?

Cascarino pense qu’il est là-haut avec certains des plus grands arrières latéraux du jeu, et dit que Southgate aurait honte de ne pas l’emmener aux Euros cet été.

«Je pense que Trent était incroyable», a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«Je ne peux pas penser à trop de meilleures performances d’arrière latéral – je reviens à Roberto Carlos, Cafu, Philipp Lahm, j’ai trouvé qu’il était extraordinaire ce soir-là.

«Son pied droit est juste une joie à regarder, à quel point cela peut être dangereux.

«J’ai entendu dire que l’arrière droit préféré de Gareth Southgate était Reece James, plus que Kyle Walker.

«Mais il pourrait changer sa façon de jouer, il pourrait jouer trois à l’arrière et avoir Walker comme joueur de droite dans les trois, puis James comme arrière droit.

Adrian Durham est choqué de voir Trent Alexander-Arnold exclu de l’équipe anglaise

«Disons que nous jouons contre la Belgique et qu’ils avaient Eden Hazard et qu’il était vraiment en forme – ce qu’il n’a pas été toute l’année pour être juste – mais s’il l’était et qu’il était contre Trent, je serais inquiet pour Trent. .

«Mais je ne peux pas imaginer comment vous pouvez laisser quelqu’un d’aussi bon, surtout si vous avez besoin de battre des équipes et quelqu’un qui a besoin de faire une différence – Trent devrait y aller!

«Il devrait le faire, pour moi.

“Si vous jouez une équipe que vous pensez que vous devriez battre et que vous savez qu’il n’y a pas de joueur de gauche qui est vraiment dangereux, encore une fois, Trent doit jouer!”

