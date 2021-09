Trent Alexander-Arnold comparé à David Beckham et Kevin De Bruyne alors que le débat se poursuit sur l’endroit où le héros de Liverpool devrait jouer

Trent Alexander-Arnold a été qualifié de “David Beckham et Kevin De Bruyne à l’arrière droit” par Gary Neville alors que son débat sur sa position faisait rage.

L’ancien défenseur de Manchester United discutait du héros de Liverpool avec la légende d’Anfield Jamie Carragher dans Monday Night Football et du débat entourant sa meilleure position sur le terrain.

Alexander-Arnold a 35 passes décisives en Premier League 133 apparitions

Alexander-Arnold a joué au milieu de terrain pour l’Angleterre pendant la pause internationale, et il y a eu beaucoup de spéculations qu’il finirait par y arriver plus tard dans sa carrière.

Certains ont même fait valoir qu’il y joue pratiquement déjà pour Liverpool parce qu’il pousse si haut.

Ce qui n’est pas à débattre, c’est l’habileté et l’incroyable capacité de passe d’Alexander-Arnold, et Neville – un arrière droit d’une race différente à l’époque où il jouait à Manchester United – s’est montré lyrique à son sujet.

“Sur le fait qu’il joue au milieu de terrain, je suis tout à fait d’accord avec Jamie”, a déclaré Neville à Sky Sports.

Le débat continue d’entourer où Alexander-Arnold devrait jouer

Trent Alexander-Arnold a tiré sur le numéro de maillot habituel de la légende de Liverpool Steven Gerrard pour changer de milieu de terrain, mais a admis qu’il avait ” lutté ”

“J’ai entendu l’argument” il joue au milieu de terrain pour Liverpool cette saison de toute façon avec le fait qu’il va à l’intérieur tout le temps “.

«Quand Trent joue au milieu de terrain, il joue dans cette ‘position De Bruyne’ à l’intérieur à droite. Le reste du match ne se passe pas derrière lui, il ne reçoit donc pas le ballon dos à dos.

« Cette idée qu’il joue au milieu de terrain pour Liverpool ou qu’il entre au milieu de terrain, mais le jeu est devant lui.

“Pour l’Angleterre la semaine dernière, il était au milieu de terrain avec le match derrière lui et recevait le ballon.

«C’est une bouilloire complètement différente, ce n’est pas là que Trent Alexander-Arnold doit être.

De Bruyne fait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League – et du monde

« Il doit entrer dans le match avec le match devant lui.

« C’est le meilleur passeur de ballon que j’aie jamais vu d’arrière latéral. Il est David Beckham et Kevin De Bruyne à l’arrière droit. C’est incroyable ce qu’il fait.

Carragher a déclaré: «C’est un meneur de jeu de l’arrière droit. Parfois, vous avez un meneur de jeu dans le rôle de titulaire, le rôle n ° 10. “

Neville a poursuivi: «J’étais contre lui contre Chelsea, Chelsea est descendu à 10 hommes et je pensais qu’il continuait à jouer cette position dans la bonne position et a commencé à se tenir debout et à jouer et à marcher et à jouer en seconde période.

Beckham est une légende et a joué pour Man United, le Real Madrid, LA Galaxy, l’AC Milan et le PSG

«Je pensais à ce qu’il avait fait contre Leeds, je l’aimais contre Leeds. Haute énergie, pied avant, son premier défi contre Jack Harrison lorsqu’il s’est placé devant lui sur ce côté droit.

«La croix pour le but est plus garantie que celles des profondeurs.

«Je pensais juste contre Chelsea, lui courant de ce canal intérieur droit, ou sur le chevauchement, il doit courir plus en avant.

“Je n’ai pas aimé sa performance contre Chelsea parce qu’il ne s’est pas adapté au jeu et aux circonstances.”

Alors que de nombreux fans de Liverpool ont conseillé à Alexander-Arnold de faire la transition au milieu de terrain, le défenseur a admis à talkSPORT qu’il avait eu du mal avec la récente “expérience” de Gareth Southgate pour l’Angleterre.

Alexander-Arnold a 14 sélections et un but pour l’Angleterre

Le joueur de 22 ans a fait reculer les années pour les fans de Red alors qu’il enfilait le maillot n ° 4 de la légende Steven Gerrard pour les Trois Lions, mais a déclaré qu’il trouvait les exigences du rôle “difficiles”.

“C’est un nouveau rôle pour moi, un peu différent, je pense qu’il y a eu beaucoup de questions posées si je peux ou non y jouer et beaucoup d’opinions ont été exprimées au cours des dernières semaines”, a déclaré Alexander-Arnold, s’exprimant. exclusivement au correspondant anglais de talkSPORT, Faye Carruthers, après leur victoire 4-0 sur Andorre.

“C’était une expérience que le manager voulait essayer, mais c’était difficile pour moi d’avoir le ballon, j’ai trouvé beaucoup plus difficile d’avoir le ballon dans ces espaces.

“Mais que je commence là-bas ou que je commence tout de suite, je pense que je me retrouve naturellement à dériver au milieu de terrain, à récupérer le ballon et à effectuer le jeu.”

