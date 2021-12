Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson comparés à Cafu et Roberto Carlos alors que la légende de Manchester United Gary Neville dit que le duo « transformationnel » de Liverpool est « une joie à regarder »

Le duo brésilien Cafu et Roberto Carlos s’est fait un nom en tant que deux des plus grands arrières latéraux du football au cours de leur brillante carrière.

Mais Gary Neville pense que la paire a une concurrence féroce pour leurs titres sous la forme de Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson de Liverpool, qui, selon lui, peuvent être mentionnés « dans le même souffle » que les deux légendes.

GETTY

Alexander-Arnold et Robertson ont accumulé des chiffres énormes pour Liverpool ces dernières années

GETTY

Carlos et Cafu ont révolutionné le jeu dans leurs positions

C’est certainement une grande revendication de la part d’un homme qui n’est pas seulement une légende du grand rival de Manchester United, mais qui est également l’un des défenseurs les plus décorés de l’histoire du football anglais.

L’arrière latéral légendaire Cafu est le joueur brésilien le plus capé de tous les temps avec 142 apparitions à son actif, ayant également été capitaine de la Selecao à son cinquième triomphe en Coupe du monde en 2002.

Il a révolutionné le rôle de l’arrière droit, tandis que Roberto Carlos a fait de même lors de son passage au Real Madrid sur le flanc opposé, où il a remporté trois trophées de la Ligue des champions au Bernabeu.

Alexander-Arnold et Robertson n’ont pas encore réussi à éclipser le succès des icônes brésiliennes, mais ils ont pris un bon départ avec un triomphe en Ligue des champions et en Premier League à leur actif.

Leur record de passes décisives pour Liverpool est tout simplement remarquable, la paire ayant inscrit 97 buts combinés en 394 matchs pour les Reds.

GETTY

Cafu et Carlos étaient des démons absolus à leur époque

Et Neville les a maintenant comparés aux deux Brésiliens légendaires, qui ont transformé le rôle de l’arrière latéral à la fin des années 90 et au début des années 2000.

« Parfois, pendant un match, vous devez vous contrôler lorsque vous êtes impliqué dans un jeu émotionnel comme celui-ci en tant que co-commentateur ou commentateur », a déclaré Neville à Sky Sports.

« Vous les mentionnez dans le même souffle que probablement les deux plus grands arrières latéraux que j’ai jamais vus, Roberto Carlos et Cafu.

«Pendant tant d’années, ils ont été le brillant exemple. Ils ont transformé le jeu arrière. Je sais qu’il y avait eu des arrières latéraux offensifs auparavant, les équipes de Liverpool des années 70.

« Mais quand vous pensez à eux comme étant d’abord un attaquant, un défenseur ensuite, contribuant aux coups francs, aux attaques, aux centres, à chaque partie du jeu. Ils ont fait des arrières latéraux une partie importante de l’équipe.

Klopp a donné à Trent sa grande chance dans l’équipe senior de Liverpool et cela s’est avéré être un coup de maître

«Ils étaient exceptionnels, mais ces deux-là… Je ne pense pas avoir vu deux arrières latéraux jouer en Premier League aussi bons que ces deux-là en tant que paire.

« La façon dont ils se combinent sur le terrain, la façon dont ils jouent le jeu, c’est une joie absolue. »

Et Neville a continué à faire l’éloge d’Alexander-Arnold, alors qu’il comparait la capacité du joueur de 23 ans avec le ballon à ses pieds à certains des meilleurs milieux de terrain et rois assistants de tous les temps de la Premier League.

« Alexander-Arnold est un phénomène absolu quand il s’agit de la qualité de ses passes, de sa prestation – c’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant d’un arrière latéral », a ajouté l’expert.

«C’est comme De Bruyne, c’est Beckham, c’est Gerrard, et ils attaquent les joueurs. Il joue à l’arrière droit, c’est la plus haute distinction que je puisse lui rendre.

« La contribution de ces deux-là est incroyable. C’est bizarre pour moi. J’ai grandi en disant que l’arrière latéral l’avait. Vous ne pouvez pas laisser ces deux-là l’avoir.

.

Robertson est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Klopp

« Robertson aussi, avec sa régularité fait tout bien. Défend bien, il est compétitif – un peu trop à la fin – mais il a marqué un but et mis en place un but.

«C’est une contribution d’un arrière gauche. Je lui aurais donné l’homme du match [against Tottenham] s’il n’avait pas été expulsé.

Alexander-Arnold et Robertson sont deux des joueurs les plus importants de Jurgen Klopp depuis l’arrivée de l’Allemand en 2015.

Il espère que ses arrières latéraux pourront aider les Reds à remporter le deuxième titre en quatre ans en mai.

