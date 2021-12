Trent Alexander-Arnold étourdissant aide Liverpool à sceller son retour contre Newcastle en tant que but à long terme du défenseur par rapport à Kevin De Bruyne de Man City

Trent Alexander-Arnold a marqué une frappe incroyable à distance alors que Liverpool a poursuivi sa course en tête de la ligue avec une victoire 3-1 sur Newcastle.

Dans un début de match inattendu, Jonjo Shelvey a donné l’avantage aux visiteurs, après qu’un mauvais dégagement de Thiago soit tombé sur l’ancien Red et qu’il ait tiré sur Alisson depuis le bord de la surface.

Liverpool n’était pas en retard depuis longtemps après que Diogo Jota a égalisé de manière controversée.

Isaac Hayden était à l’intérieur de la surface avec une blessure à la tête après un corner et, moins d’une minute plus tard, Jota a tiré sur Martin Dubravka à la deuxième fois, avec Hayden toujours dans la surface de six mètres.

Mo Salah a ensuite donné l’avantage aux Reds et, après que Sadio Mane a été victime d’une faute mais a réussi à rester sur ses pieds, le ballon est tombé sur l’Egyptien, qui ne s’est pas trompé et a mis son côté devant.

Bien que Liverpool ait commencé le match à la manière typique de Liverpool – gardant le ballon et semblant menaçant dans le dernier tiers – c’est Newcastle qui a pris les devants.

Allan Saint-Maximin, qui est si souvent la force créatrice des Magpies, a semblé dangereux en contre-attaque, affrontant le nouveau défenseur des Reds Ibrahima Konate.

Il a battu son homme et, après que le ballon a été joué dans la surface, le dégagement de Thiago était médiocre et il a pratiquement offert le ballon à Shelvey comme s’il s’agissait d’un cadeau de Noël en avance.

Shelvey, qui a fait 69 apparitions pour Liverpool pendant son séjour au club, a ensuite tiré devant un malheureux Alisson dans le but des Reds, s’enfuyant avec peu de célébration.

Liverpool a veillé à ce que ce ne soit pas le cas pendant longtemps, créant de multiples occasions, dont beaucoup via Jota.

Et c’est le Portugais qui a égalisé et, après que sa tête initiale a été sauvée, il a tiré son deuxième effort derrière Martin Dubravka.

Mais il y a eu une certaine controverse sur le but, avec deux joueurs de Newcastle à terre après le corner initial et Isaac Hayden toujours à terre lorsque le but est entré.

Les joueurs visiteurs n’étaient pas contents et Gray pouvait comprendre pourquoi, affirmant que l’arbitre ou Liverpool aurait dû arrêter le match.

Il a déclaré à talkSPORT: « Vous pouvez comprendre pourquoi les joueurs de Newcastle entourent Mike Dean, il y avait deux joueurs de Newcastle qui se sont écrasés.

«Mais Liverpool l’a bien gagné, ils l’ont gardé en vie et Jota a collé le ballon dans le filet. S’il y a un choc des têtes, Mike Dean aurait dû arrêter le jeu sur-le-champ. »

Ça allait toujours être lui Mo Salah donne l’avantage à Liverpool après que celui de Sadio Mané a été sauvé par Dúbravka 🙌 Autre but, autre record pour l’Egyptien 👏 pic.twitter.com/kawB5aNOiX – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 décembre 2021

Gray a ajouté: « Les joueurs de Liverpool, soyons honnêtes, auraient dû arrêter le match eux-mêmes. »

Et ils ont doublé leur décompte moins de cinq minutes plus tard.

Shelvey est passé de héros à méchant, alors que son backpass est allé directement à Mane et, malgré Fabian Schar qui a failli faire tomber le Sénégalais, il a réussi à tirer un tir.

Cependant, il a été paré directement à Salah, qui a eu la tâche facile (du moins c’est ce qu’il a fait croire) de marquer son 15e but de la saison.

Newcastle s’est vu refuser un penalty juste avant la mi-temps, alors qu’Ibrahima Konate semblait frapper directement Joelinton à l’intérieur de la surface.

Dean et VAR ont dit non, Gray déclarant: «Quand vous êtes en bas de la table, ces choses vont contre vous. Quand vous êtes en haut de la table, ils vont pour vous.

Liverpool a confortablement conservé son avance en seconde période.

Alexander-Arnold a conclu le match avec cinq minutes à jouer, alors qu’il frappait le ballon à 30 mètres et dans le coin supérieur.

« Quelle finition exceptionnelle de Trent Alexander-Arnold », s’est exclamé Gray.

«Il l’a sorti de ses pieds et l’a envoyé dans le coin supérieur. Kevin De Bruyne en a marqué un l’autre soir à 70 mph – je pense que nous venons d’en voir un autre.

