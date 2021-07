Trent Alexander-Arnold fait le point sur les blessures après le coup dévastateur de l’Euro

Trent Alexander-Arnold est sur le point de revenir pour la pré-saison (Photo de Michael Regan – The FA/The FA via .)

La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a indiqué qu’il serait en forme pour le début de la saison de Premier League après qu’un coup dur l’ait contraint à se retirer de l’équipe d’Angleterre pour les Championnats d’Europe.

Le défenseur a été sélectionné dans l’équipe préliminaire de 26 joueurs de Gareth Southgate malgré les suggestions selon lesquelles il serait omis et il était en passe de se voir attribuer une place à part entière dans l’équipe.

Cependant, une blessure à la cuisse lors du dernier match d’échauffement de l’Angleterre a contraint le défenseur à se retirer de l’équipe.

Mais la star de Liverpool dit qu’il est sur le point de récupérer à temps pour la pré-saison, bien qu’il admette que la déception d’avoir raté le tournoi demeure.



Alexander-Arnold a affronté l’Autriche (Photo de Peter Powell – Pool/.)

“Chaque jour est une nouvelle étape, chaque jour s’améliore et devient plus en forme”, a déclaré Alexander-Arnold à la BBC.

« Entrer dans la pré-saison sera bien. Avoir quelques semaines de repos, frapper la saison et continuer à partir de là.

«C’est décevant pour moi personnellement de ne pas être là, mais cela me fait toujours sourire en voyant les gars bien faire, aller loin et voir la nation les soutenir.

« Le soutien partout a été incroyable. De voir ça et de connaître tous les gars, étant là depuis quelques semaines, je sais qu’ils vont les rendre fiers.

Southgate a utilisé ses trois autres options d’arrière droit jusqu’à présent dans le tournoi, Reece James, Kyle Walker et Kieran Trippier étant tous épuisés.

Trippier a été utilisé à l’arrière gauche lors du match d’ouverture contre la Croatie, mais est depuis revenu à son rôle plus traditionnel, Luke Shaw prenant le relais de l’autre côté.

Shaw et Walker sont les favoris contre le Danemark en demi-finale à Wembley mercredi.

