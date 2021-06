Trent Alexander-Arnold manquera l’Eurocup en raison d’une blessure

03/06/2021 à 22:20 CEST

L’arrière complet de l’équipe anglaise Trent Alexander-Arnold, joueur de Liverpool, manquera la phase finale du Championnat d’Europe suite à la blessure survenue à une cuisse lors du match amical entre l’équipe anglaise et l’Autriche mercredi.

« Les examens médicaux que le joueur a subis ce jeudi ont confirmé que Il ne pourra pas jouer l’Eurocup donc il quitte la concentration de l’équipe anglaise de retourner dans son club et d’entamer la reprise”, a rapporté jeudi la Fédération anglaise.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate n’annoncera le remplacement d’Alexander-Arnold qu’à la fin du match amical que l’Angleterre jouera dimanche prochain avec la Roumanie à Middlesbrough.

L’équipe de Liverpool, qui est l’un des acteurs les plus importants du schéma de Southgate, il s’est retiré avant le coup de sifflet final avec des gestes évidents de douleur et de jurons dans sa barbe : « C’est fini. L’équipe médicale l’a aidé et il s’est assis sur le banc avec le maillot couvrant son visage, ce qui a déclenché des alarmes au sein de l’équipe nationale et qui, finalement, le laisse de côté.