Trent Alexander-Arnold révèle les deux joueurs qu’il signerait pour Liverpool sur FIFA

Trent Alexander-Arnold a nommé le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne et l’attaquant de Tottenham Son Heung-min comme les deux joueurs qu’il signerait pour Liverpool en mode Carrière de la FIFA.

Les Reds se battent avec City et Chelsea dans une course au titre passionnante, avec le côté de Pep Guardiola en haut de la table à Noël.

Les champions de Premier League comptent 44 points après 18 matchs, Liverpool à trois derrière eux et Chelsea à 38.

Alexander-Arnold emmènerait les stars de la Premier League à Anfield en mode carrière (Photo: .)

La fenêtre de transfert de janvier représente l’opportunité pour les clubs de renforcer leurs équipes avant ce qui pourrait être un rodage très disputé.

Face au scénario consistant à recruter deux joueurs avec un budget illimité sur le populaire mode Carrière de la FIFA, Alexander-Arnold a sélectionné deux des meilleurs talents de l’élite anglaise.

« De Bruyne and Son », a déclaré l’arrière de Liverpool sur la chaîne YouTube officielle de la Premier League.

« De Bruyne parce que je l’admire beaucoup en tant que joueur.

« Sa vision, sa technique, sa précision. Joueur exceptionnel. Les passes décisives et les chances qu’il crée sont effrayantes.

« Fils, encore une fois, un joueur exceptionnel. La vitesse, la finition et le sang-froid.’



