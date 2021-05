Trent Alexander-Arnold soutenu pour une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

Il y aura sept visages déçus mardi après-midi lorsque Gareth Southgate nommera son équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

Southgate doit réduire son équipe provisoire de 33 hommes, avec de nombreuses discussions sur qui sera et qui ne fera pas la coupe.

.

Southgate a de grandes décisions à prendre alors qu’il se prépare à nommer sa dernière équipe de 26 joueurs

L’omission potentielle de Trent Alexander-Arnold de Liverpool a été l’un des principaux sujets de discussion.

Le joueur de 22 ans a connu une campagne mitigée pour les hommes de Jurgen Klopp et a été exclu de la dernière équipe de Southgate en mars.

Et avec les autres arrières droit Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker tous inclus dans l’équipe provisoire, il semble inévitable que l’un d’entre eux ratera le tournoi.

Cependant, Tony Cascarino pense qu’il serait difficile pour Southgate de laisser Alexander-Arnold en dehors de son équipe finale maintenant.

“Je pense que ce serait une chose vraiment dure à faire de ne pas sélectionner Trent [for the final squad]”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

.

Trent a-t-il fait assez pour mériter une place dans l’équipe Three Lions de Southgate?

« C’est maintenant un pro expérimenté qui évolue depuis deux ou trois ans au plus haut niveau. Voudriez-vous vraiment le sélectionner et dire ensuite qu’il ne fera pas les 26 derniers ? Je ne vois pas ça.

« Évidemment, vous pouvez l’utiliser différemment et le pousser vers l’avant. Je pense qu’il y a un vrai argument selon lequel vous devez utiliser Trent dans certains matchs.

«Si vous sentez vraiment que vous allez dominer le jeu et que vous allez avoir beaucoup d’occasions de fouetter les choses et d’entrer dans les zones avant, alors personne n’est meilleur que Trent en termes de lancer un ballon dans une zone qui cause le chaos.

Trevor Sinclair et Jamie O’Hara étaient d’accord avec Cascarino lors de l’émission Breakfast de mardi.

Sinclair a déclaré: «Je ne prendrais pas cinq arrières droits, je devrais laisser l’un d’entre eux partir, et ce devrait être Kieran Trippier, pour moi.

.

Trippier aura-t-il le feu vert sur Alexander-Arnold?

“Je sais qu’il vient de gagner la Liga avec l’Atletico Madrid et il a superbement bien joué, mais je regarde juste les autres – Reece James a été immense en finale de la Ligue des champions, Kyle Walker a de la vitesse et de l’adaptabilité, Trent Alexander-Arnold lui, alors je laisserais Trippier de côté.

Pendant ce temps, O’Hara a ajouté : « Je prendrais les cinq arrières droits, car je pense que Trent peut jouer au milieu de terrain.

«Southgate parle déjà de jouer potentiellement contre Trent au milieu de terrain. Vous devez prendre Trippier, il vient de remporter la ligue en Espagne et il a de l’expérience en tournoi.

Cependant, l’ancien milieu de terrain de Crystal Palace, Darren Ambrose, pense qu’Alexander-Arnold manquera une place dans l’équipe finale de Southgate.

“Il va y avoir de grandes décisions et la plus importante est probablement à l’arrière droit”, a-t-il déclaré au Boot Room de Darren Bent.

revenir?

Barcelone « offre Coutinho à Liverpool » en échange de l’annulation de la dette de transfert

Super Serg

Sergio Aguero achève son déménagement à Barcelone qui comprend une clause de rachat insensée

HABITENT

Aguero à Barcelone confirmé, Chelsea complote l’accord de Lukaku, la machine à but de LaLiga au PL?

DÉBAT

“Arsenal est le plus grand club de Londres”, déclare l’ancien as des Spurs malgré la victoire de Chelsea en UCL

N’GOLDEN

L’as de Chelsea devant Ronaldo et Messi dans les cotes du Ballon d’Or après la gloire de l’UCL

QUELLE?

“Man City est un club plus grand que Man United” – Les hôtes se disputent sur l’affirmation audacieuse de Sinclair

«Je pense que Trent va manquer quelque chose. Je pense que c’est la plus grande omission de beaucoup d’entre eux.

“Reece James était exceptionnel [against Man City] donc il a vraiment revendiqué sa place, [Kieran] Trippier peut jouer à droite ou à gauche, Kyle Walker peut aussi jouer au milieu des trois.

“Je sais que Gareth Southgate est sorti et a déclaré que Trent pouvait jouer au milieu de terrain car c’est un joueur fantastique, mais je pense juste qu’il pourrait manquer.”

Pressé de savoir qui, selon lui, manquera une place à l’Euro 2020, Ambrose a ajouté : “[Aaron] Ramsdale, Ben White, Ben Godfrey, Ollie Watkins, [Bukayo] Saka, Trente [Alexander-Arnold] et alors [James] Ward-Prowse ou [Jordan] Henderson, en fonction de ce à quoi il ressemble en termes de forme physique.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et certaines célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer