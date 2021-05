Trent Alexander-Arnold “ sur le point de manquer la place de l’Euro 2020 ” en tant que défenseur de Liverpool sera supprimé lorsque Gareth Southgate nomme l’équipe finale d’Angleterre

Cela a été la question brûlante parmi les fans de football anglais toute la semaine: Gareth Southgate sélectionnera-t-il Trent Alexander-Arnold ou le laissera-t-il en dehors de sa dernière équipe de l’Euro 2020?

Des informations publiées lundi soir affirment que le défenseur de Liverpool ne sera pas inclus dans la liste de 26 joueurs que le patron de l’Angleterre annoncera mardi.

Alexander-Arnold devrait être exclu de l’équipe finale de 26 joueurs

Southgate a choisi une équipe provisoire de 33 joueurs la semaine dernière, pour permettre aux deux finales européennes de se jouer et pour évaluer pleinement ceux qui se remettent de blessures récentes.

C’est le poste d’arrière droit qui posera le plus de maux de tête, avec quatre brillants joueurs à sa disposition.

Aux côtés d’Alexander-Arnold, il y a les deux arrières latéraux qui ont disputé la finale de la Ligue des champions, Kyle Walker et Reece James, aux côtés du vainqueur de la Liga Kieran Trippier.

James a aidé Chelsea à remporter la finale de la Ligue des champions samedi

Des sources ont déclaré à ESPN que l’homme de Liverpool serait omis tandis que les trois autres feraient partie de l’équipe.

Il y avait déjà eu des doutes sur ses chances de sélection lorsque Southgate a décidé de ne pas le choisir pour la pause internationale en mars.

Maintenant, il semble que seule une blessure de dernière minute lui fera de la place dans l’équipe.

L’ancien attaquant anglais Darren Bent a admis qu’il pense qu’Alexander-Arnold sera le seul à perdre lorsque Southgate nommera son équipe.

A 22 ans, Alexander-Arnold est déjà vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions

Il a déclaré lundi à Drive: «Je ne le laisserais pas de côté, mais vous écoutez la façon dont Gareth parle de lui. Vous regardez avec qui il est en compétition, ils ont très bien terminé la saison.

“Nous avons vu, sans doute, deux des meilleurs arrières droit d’Angleterre à l’affiche samedi. Kyle Walker est numéro un, Reece James a été brillant et Kieran Trippier vient de remporter la Liga.

« Gareth a déjà parlé de Trent et peut-être qu’il pourrait jouer au milieu de terrain, donc je pense qu’il sera celui qui sera laissé de côté.

«Je suis un grand fan de Trent, et je le prendrais, mais je ne pense pas que Gareth le fera. C’est vraiment dur. »

Mais Tony Cascarino pense qu’il serait dur pour Southgate de le laisser en dehors de son équipe finale.

Walker a été présumé être le choix numéro un de Gareth Southgate à l’arrière droit

“Je pense que ce serait une chose vraiment dure à faire de ne pas sélectionner Trent [for the final squad]”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

« C’est maintenant un pro expérimenté qui évolue depuis deux ou trois ans au plus haut niveau. Voudriez-vous vraiment le sélectionner et dire ensuite qu’il ne fera pas les 26 derniers ? Je ne vois pas ça.

« Évidemment, vous pouvez l’utiliser différemment et le pousser vers l’avant. Je pense qu’il y a un vrai argument selon lequel vous devez utiliser Trent dans certains matchs.

«Si vous sentez vraiment que vous allez dominer le jeu et que vous allez avoir beaucoup d’occasions de fouetter les choses et d’entrer dans les zones avant, alors personne n’est meilleur que Trent en termes de lancer un ballon dans une zone qui cause le chaos.

Trevor Sinclair et Jamie O’Hara étaient d’accord avec Cascarino lors de l’émission Breakfast de mardi.

Trippier a connu une saison brillante avec l’Atletico Madrid, remportant la Liga

Sinclair a déclaré: «Je ne prendrais pas cinq arrières droits, je devrais laisser l’un d’entre eux partir, et ce devrait être Kieran Trippier, pour moi.

“Je sais qu’il vient de gagner la Liga avec l’Atletico Madrid et il a superbement bien joué, mais je regarde juste les autres – Reece James a été immense en finale de la Ligue des champions, Kyle Walker a de la vitesse et de l’adaptabilité, Trent Alexander-Arnold lui, alors je laisserais Trippier de côté.

Pendant ce temps, O’Hara a ajouté : « Je prendrais les cinq arrières droits, car je pense que Trent peut jouer au milieu de terrain.

«Southgate parle déjà de jouer potentiellement contre Trent au milieu de terrain. Vous devez prendre Trippier, il vient de remporter la ligue en Espagne et il a de l’expérience en tournoi.