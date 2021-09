Trent Dilfer s’excuse après avoir crié à l’un de ses joueurs de lycée

Le quart-arrière vainqueur du Super Bowl devenu diffuseur Trent Dilfer est dans l’eau chaude après qu’une vidéo a montré l’entraîneur du lycée poussant et criant sur l’un de ses joueurs.

L’incident s’est produit vendredi soir lors de la victoire 62-7 de la Lipscomb Academy. Dilfer est entraîneur-chef chez Lipscomb depuis 2019, date à laquelle il a quitté ESPN en tant qu’analyste pour se tourner vers le coaching. Cette vidéo marque le premier incident enregistré avec un joueur et, curieusement, Beau Dawson, le joueur montré, était le fils d’un autre ancien pro de la NFL, le botteur Phil Dawson.

Lipscomb n’a pas perdu de temps à essayer de devancer la vidéo, publiant des excuses de Dilfer.

«Je veux aborder l’incident sur la touche lors du match de vendredi soir contre Independence qui a attiré beaucoup d’attention. D’abord et avant tout, j’assume toute la responsabilité en tant qu’entraîneur-chef et leader de notre équipe pour ne pas désamorcer une situation émotionnelle avec l’un de nos joueurs, Beau Dawson. Beau est l’un de nos meilleurs joueurs et incarne toutes les caractéristiques que nous recherchons chez nos joueurs Mustang. Beau joue le jeu avec le bon type de passion et est une source d’inspiration pour nos autres joueurs. Pendant un moment de frustration et dans le but de faire jouer notre équipe avec plus de discipline, j’ai injustement distingué Beau. D’une manière ou d’une autre, Beau Dawson a été dépeint publiquement comme le coupable de cette situation, alors qu’en réalité, j’aurais dû être un meilleur leader et faire preuve d’une plus grande sagesse et discernement dans la façon dont j’ai géré cet incident. Dans l’ensemble, je ne pourrais pas être plus fier de Beau et du reste de notre équipe pour la façon dont ils gèrent la nature émotionnelle de chaque match auquel ils participent.

Les excuses de Dilfer ne sont pas entièrement axées sur son propre mea culpa, mais écrasent également une ligne de pensée ridicule qui est venue de certains qui ont vu la vidéo, supposant immédiatement que le joueur “le méritait”. Ce qui, pour être clair, est absolument ridicule. Il n’y a aucune excuse pour qu’un entraîneur mette la main sur un joueur, surtout lorsque le joueur est un adolescent. De plus, quiconque dit que c’est exactement ce que sont les sports pour les jeunes ment. J’ai joué au basket-ball et au rugby au lycée, et je n’ai jamais rencontré ni été témoin d’une occasion où un entraîneur a eu une altercation physique avec un joueur.

Les excuses de Dilfer sont venues rapidement, elles se sont produites avant que la vidéo ne devienne nationale et ont détourné toute idée que Dawson « méritait » d’être mis sur la touche et crié dessus. En fin de compte, il l’a géré de la meilleure façon possible, et j’espère qu’il en a appris quelque chose et que cela ne se reproduise plus jamais.