Trent Johnston s’inquiète pour ses parents au milieu des problèmes de santé de son père dans un aperçu exclusif

Trent Johnston craint que ses parents ne puissent pas passer la fête des pères avec le reste de la famille alors que le père de la star de 7 Little Johnston fait face à des problèmes de santé. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi de l’émission TLC, Trent et sa femme Amber craignent de ne pas avoir réussi à obtenir suffisamment d’aide de son père pour se rendre à la réunion familiale de la fête des pères.

« Donc, aujourd’hui, c’est la fête des pères et comme Amber et moi le faisons toujours, nous organisons la plupart des réunions de famille », a déclaré Trent à la caméra. « Sans essayer d’être ému et émotif ici, je pense qu’aujourd’hui, il est important que la famille passe du temps ensemble, vous savez. » En grandissant, Trent était le plus jeune de quatre enfants, et il explique à quel point il est important pour lui de réunir tout le monde autant que possible.

« Nous ne savons pas combien de fêtes des pères nous aurons encore [my dad], et c’est trop difficile », poursuit Trent. « C’est trop dur pour lui quand nous allons le chercher et essayons de le sortir de son fauteuil roulant et de le mettre dans la voiture [then] charger le fauteuil roulant. … Nous vivons à seulement une heure d’eux, mais au fil des ans, il est devenu de plus en plus difficile pour mon père de voyager et de se déplacer. «

Au cours des dernières années, Trent révèle que la santé de son père « s’est un peu détériorée » au point que si sa mère ne l’habille pas et ne le prépare pas, il ne s’en sortira pas. « S’il n’y avait que Nana à venir, alors nous devons prendre d’autres dispositions pour que quelqu’un soit à la maison pour rester avec mon père », partage-t-il. « Nana et Poppy se réunissent toutes les deux – c’est comme ça que ça marche. »

Essayant de rendre les choses plus faciles pour les parents de Trent, les stars de TLC ont mis en place un service de conduite pour venir les chercher afin qu’ils n’aient rien d’autre à faire que de se lever et de s’habiller, mais quand ils n’ont pas entendu la confirmation du service que Nana et Poppy est en route, Trent est inquiet. Ce n’est que lorsqu’il appelle sa sœur Heidi qu’il apprend que ses parents ne viennent pas au rassemblement après tout, et c’est clairement dévastateur pour la personnalité de la réalité. Le reste de la famille pourra-t-il sauver la fête des pères ? 7 Little Johnstons est diffusé les mardis à 20 h HE sur TLC.