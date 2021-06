Trente ans après ‘The Joshua Tree’, U2 renaissait sur scène

En 1987, The Joshua Tree est l’album qui confirme U2 comme une force mondiale indéniable dans la musique rock. Cela a inspiré le magazine Time à les appeler « le billet le plus chaud du rock ». Quelque 25 millions de ventes plus tard, c’est le dossier durablement pertinent qui relie le passé stellaire du groupe à leur avenir passionnant.

Dans d’autres mains, l’album Réédition de luxe du 30e anniversaire, aux multiples formats, remixes et myriades d’autres gourmandises, pouvait sembler avant tout un exercice de marketing. Mais assister au remarquable Joshua Tree Tour 2017 de U2, c’était comprendre comment l’album a été reconstruit à partir de sa place déjà exaltée dans leur histoire.

Il a joué 49 dates dans des stades entre mai et octobre de la même année, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Dans le processus, la tournée a non seulement apporté une nouvelle validation à l’histoire de U2, elle a également prouvé que leurs instincts étaient corrects. A tel point que U2 a annoncé une nouvelle tournée de Joshua Tree pour la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Asie pour fin 2019.

Ces instincts ont incité le groupe à braquer les projecteurs sur l’album dans un nouveau cadre live expansif. C’était seulement deux ans après que le monde se soit tourné vers leur tournée tout aussi spectaculaire iNNOCENCE + eXPERIENCE, inspirée de l’album Songs Of Innocence de 2014. U2 poursuivait le travail sur l’album Songs Of Experience qui complétait la sortie précédente. Personne ne s’attendait à voir U2 dans une autre tournée majeure à cheval sur les continents de si tôt. Ni d’ailleurs de les voir monter une troisième grande excursion avec la tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE de 2018.

Mais à l’été 2016, le 30e anniversaire imminent de The Joshua Tree commençait à se concentrer. Le groupe a repensé à un album inspiré par l’Amérique qu’ils ont décrit plus tard comme une «terre promise brisée». Le disque avait même eu le titre provisoire The Two Americas. Les événements modernes exigeraient bientôt que les plans initiaux pour commémorer son anniversaire avec seulement deux spectacles majeurs soient considérablement améliorés.

Désormais, la toile de fond était les (dé)États-Unis de l’élection présidentielle de 2016 amèrement rancunière. L’opportunité d’examiner les thèmes de l’album dans un contexte du 21ème siècle était trop pertinente pour résister. Le confident créatif de longue date de U2, le photographe et cinéaste Anton Corbijn, s’est mis à rassembler de nouvelles images pour améliorer celles de la couverture de son album de 1987. Le remontage visuellement et musicalement époustouflant a débuté le 12 mai, devant 45 000 admirateurs enthousiastes à Vancouver.

Les somptueux formats de réédition de luxe de l’album sont apparus le 2 juin. Parallèlement, les premiers retours au box-office ont donné une confirmation supplémentaire de ce qui était palpable lors des concerts eux-mêmes. Le public a parfaitement compris et admiré ce qui n’était pas un simple exercice de nostalgie. Il s’agissait d’une refonte pertinente d’un album historique, interprété en entier mais limité par d’innombrables autres classiques de U2.

Début juin, Billboard a annoncé que le promoteur de la tournée Live Nation avait enregistré des recettes brutes de 62 millions de dollars. Ceux-ci provenaient des dix premiers spectacles, tous à guichets fermés, lors des quatre premières semaines de la tournée. Le total des billets vendus était un peu moins de 520 000. Deux spectacles au Rose Bowl de Pasadena, à 125 miles de l’épicentre spirituel de l’album à Joshua Tree, en Californie, ont représenté 123 000 personnes.

Situé carrément à mi-parcours à Vancouver, l’album est sorti des pièges comme le disque miniature des plus grands succès qu’il est devenu. Le groupe a tiré une triple salve d’hymnes avec “Where The Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” et “With Or Without You”. Un nouveau feu a été soufflé dans “Bullet The Blue Sky”, “One Tree Hill” et, surtout, “Red Hill Mining Town”. Interprété dans le nouveau mix de Steve Lillywhite, qui avait l’ajout édifiant d’un chœur à l’écran pour plus d’élégance.

De chaque côté, il y avait des chansons de carrière partout, de “Sunday Bloody Sunday” à “One”, bien plus de deux heures plus tard. Mais peut-être que le plus grand témoignage de cette réorientation inspirée de The Joshua Tree réside dans une autre décision. Le groupe a clôturé en toute confiance les premières dates de la tournée non pas avec un hit, mais une nouvelle chanson. La pièce en question était “Les petites choses qui vous trahissent”, tirée des chansons d’expérience à venir. U2 donnait une preuve supplémentaire que leur histoire informe leurs aventures en cours et que The Joshua Tree avait de nouvelles racines.

Achetez ou diffusez la réédition super deluxe du 30e anniversaire de The Joshua Tree.

Écoutez le meilleur de U2 sur Apple Music et Spotify.