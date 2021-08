“Très amoureux”, Danilo Carrera confirme sa réconciliation avec Michelle Renaud

Sin embargo, Danilo Carrera fue cuestionado sobre si retomó su romance con Michelle Renaud durante una entrevista que concedió al programa Hoy, a lo que el actor confesó estar “más enamorado que nunca”, además de que aseguró estar encantado de convivir con la actriz y son fils.

“Marcelo est la plus belle chose sur la planète, donc chaque fois que je peux passer du temps avec lui, lui mettre un sourire sur le visage, je vais le faire, et il voulait s’habiller, aller manger et nous en avons profité pour faites ça, et offrez-lui une journée magique », a expliqué l’Équatorien.

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il était heureux et amoureux, l’acteur n’a pas pu cacher à quel point il est bien dans le domaine sentimental et a avoué : “Très, très, plus que jamais.”