Très attentif au World Padel Tour

19/09/2021

Le à 08:01 CEST

Le paddle-tennis s’est imposé dans la routine de nombreux amateurs de sport, et bien qu’il reçoive moins d’attention que le tennis en haute compétition, il a déjà donné l’année dernière le sorasso au nombre de fédérés en Espagne. Damm a également soutenu ce saut dans l’élite en finançant le World Padel Tour (WPT), supportant les pertes qu’il a subies chaque année pour développer le circuit professionnel. Au total, 12,5 millions d’euros ces dernières années.

L’heure est maintenant venue de lui donner une dimension internationale et une plus grande force commerciale, et deux mouvements significatifs ont eu lieu cet été dans ce sens. Le fonds luxembourgeois Rucio Investments a rejoint les actionnaires et Ignacio Aguillo, ancien de l’Atlético de Madrid, a rejoint le conseil d’administration. En outre, ils ont nommé le directeur des opérations et des finances de Dorna Sports, Enrique Aldama, en tant que directeur. Si un jour ils atteignent la taille du MotoGP, cela vaudra largement le pari initial du groupe brassicole pour ce sport.