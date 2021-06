Très bientôt vous pourrez aller manger dans un Restaurant Tesla tout en rechargeant la voiture électrique | Moteur

Tesla va-t-il concurrencer McDonald’s ? Eh bien, tout va dans ce sens, si l’enseigne de restauration qui a été déposée cette semaine devient effective.

Il semble que Tesla vous souhaitez développer votre activité au-delà de la vente de voitures ou de panneaux solaires. Voulez-vous manger un hamburger ou prendre un café dans un Restaurant Tesla, tout en rechargeant votre voiture électrique ? C’est une possibilité qui se rapproche de plus en plus.

Tel que rapporté par Electrek, via notre collègue Luis Guisado de Top Gear, Tesla a déposé sa marque dans la section restaurant, ainsi qu’un logo plus stylisé.

Peut-être qu’au début cela peut sembler choquant, mais déjà en 2018, moitié sérieusement moitié plaisantant (avec lui on ne sait jamais), Elon Musk a annoncé sur Twitter qu’ils allaient mettre “un drive-in old school, une patinoire et un restaurant” dans l’un des nouveaux emplacements Tesla Supercharger à LA :

Je vais installer un drive-in old school, des patins à roulettes et un restaurant rock dans l’un des nouveaux emplacements Tesla Supercharger à LA – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2018

Cela n’est jamais arrivé, mais il semble que maintenant Tesla repense l’idée de construire des restaurants et, peut-être, d’autres centres de loisirs dans leur Stations de suralimentation.

Il est vrai que maintenant, en 2021, ce n’est pas aussi nécessaire qu’en 2018. Les batteries de voitures électriques se sont beaucoup améliorées ces trois années, et aujourd’hui la voiture peut être rechargée en 10 minutes pour une station urbaine, et en une demi-heure avec la charge à 80%. Il est même possible d’utiliser des batteries interchangeables pour recharger à 100% en 2,5 minutes.

Lorsque les voitures électriques prendront le relais, nous passerons le même temps à la borne de recharge qu’aujourd’hui à la station-service. Ou moins, car il peut être rechargé à la maison, et bien d’autres endroits. Mais il est vrai qu’à de nombreuses reprises, puisqu’il faut attendre quelques minutes pour se recharger, vous voudrez peut-être prendre un café, une glace, ou simplement déjeuner ou dîner, si cela vous rattrape à ces heures-là.

Installer des restaurants et autres entreprises de loisirs dans des bornes de recharge pour voitures électriques a du sens. Ce que nous ne savons plus très bien, c’est si Tesla est rémunéré en tant qu’entreprise, ou peut-être serait-il plus rentable de facturer un loyer et des frais pour qu’un McDonald’s ou un Starbucks, par exemple, soient installés à la place.

D’un autre côté, c’est un moyen de renforcer l’image de marque.

Nous verrons comment le thème évoluera, mais tout indique que très bientôt nous pourrons profiter les premiers restaurants Tesla, du moins aux États-Unis.