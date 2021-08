Très exigent? Au revoir Luis Miguel, dit Mariachi Vargas

in

Après la dernière collaboration entre Luis Miguel et les membres de “Mariachi Vargas de Tecalitlan« En 2010, lorsqu’ils enregistrent l’album « México por siempre ! », le groupe rompt avec « Sol ». Y a-t-il des raisons fortes ?

C’est l’un des musiciens du groupe, Carlos Martínez, qui a récemment été interrogé sur le sujet et a également partagé quelques détails de cet enregistrement qui fait partie de l’un des matériaux les plus emblématiques de Luis Miguel.

D’emblée, le musicien a décrit la grande expérience de collaboration avec la « star portoricain“.

Simplement, l’enregistrement que nous avons fait avec lui sur les deux albums a été une belle expérience, nous respectons beaucoup M. Luis Miguel, c’était une belle aventure.

Dans une récente interview, parmi les membres du groupe de genre régional, à Beverly Hills, en Californie, les musiciens ont révélé qu’ils n’avaient pour le moment pas l’intention de rejoindre Luis Miguel depuis qu’ils ont soulevé une autre direction dans la musique.

En ce moment, nous voulons montrer ce que nous apportons, c’est une génération préparée et prête à montrer qu’ici on chante tous, qu’ici, on peut tous être l’artiste, a déclaré le chanteur Jonathan Palomar, lors de l’entretien qu’ils ont eu avec “De Primera Mano”.

Il est à noter qu’au cours de sa carrière, l’interprète de chansons à succès telles que “La Inconditional”, “Maintenant tu peux partir”, “Je suis comme je veux être”, “Lie to me” et bien d’autres, a produit deux albums de musique ranchera.

“México en la piel” et “México por siempre”, il convient de mentionner que le premier est également né sous la direction et la pré-production du maestro Armando Manzanero et Diego Manzanero.

“Ils cherchent à briller de leur propre lumière”

Un autre des détails qu’ils ont ajoutés sur l’aspect travail de Luis Miguel Gallego Basteri est celui de quelqu’un qui exige beaucoup de lui-même et de ceux qui travaillent avec lui, ce qui est également apprécié, a-t-il commenté :

Travailler avec lui est très exigeant et je pense que c’est aussi apprécié, et c’est un enregistrement qui a été fait avec beaucoup d’affection, avec beaucoup d’amour.

Pour la production de musique folklorique mexicaine, actuellement sous la direction de Ruben Fuentes, il est temps d’entrer dans une nouvelle étape.

C’est simplement le moment où l’on sent que Mariachi Vargas doit franchir ce pas, être devant la scène en tant que soliste.

Un autre membre a expliqué comment c’était l’expérience de travailler avec lui ou s’il y avait certains désaccords qui ont conduit à cette décision.

Il est arrivé sans sécurité, il est arrivé et pour parler comme nous parlons en ce moment, et la vérité est que c’est une personne très professionnelle, il aime toujours être au courant de tout cela, et puis il n’y a pas d’inimitié.

Mariachi Vargas a toujours collaboré avec de nombreux artistes, mais nous voulons souligner cette nouvelle facette de ce qu’est le groupe, ont-ils confirmé.

De même, ont-ils réitéré, être prêts à collaborer à l’avenir avec le “producteur de disques”, car à aucun moment des problèmes ne se sont posés.

Si les dates conviennent et que cela peut être programmé, bien sûr, il n’a jamais eu aucun problème avec nous, ont-ils souligné.

“Ils font confiance aux gens”

Le groupe, qui a plus de 125 ans d’expérience, assure qu’ils sont prêts à être solistes sur scène.

C’est le moment idéal pour commencer cette nouvelle ère, cette nouvelle étape artistique en tant que solistes, je pense que nous sommes convaincus que les gens nous accepteront très bien, a déclaré le musicien et chanteur Carlos Martínez.

De même, les musiciens eux-mêmes auraient révélé lors de la première vague de la crise sanitaire le soutien qu’ils ont reçu de l’artiste de 51 ans, qui selon eux “se souciait du bien-être de ses musiciens et les surveillait”. ont-ils commenté.