Très haute technologie à Seattle: des photos montrent un travailleur à la pointe de la flèche de Space Needle en train d’installer une nouvelle PanoCam

Un ouvrier est visible au sommet de la flèche de la Space Needle avec la ligne d’horizon de Seattle en toile de fond. (Photo de l’aiguille de l’espace)

Il y a la technologie de Seattle, et puis il y a la haute technologie de Seattle, et puis il y a la technologie de Seattle encore plus élevée. La Space Needle montre ce qu’il faut pour produire sa version de cette dernière.

Les représentants de The Needle ont partagé jeudi des images d’un travailleur audacieux installant une nouvelle PanoCam au sommet de la flèche de la structure la plus emblématique de Seattle la semaine dernière. Le travailleur sans nom, qui s’est attaché et a escaladé jusqu’à la pointe de l’aiguille, a culminé à 605 pieds pour le travail et a même installé un nouveau paratonnerre là-haut.

La PanoCam mise à niveau a été installée par Breedt, société de production et de conception basée à Kent, dans l’État de Wash. jour avec une vue dégagée à 360 degrés la nuit pour la première fois.

La Fondation Bill et Melinda Gates, en bas au centre, et le quartier de South Lake Union sont visibles sur cette vue de la flèche de Space Needle. (Photo de l’aiguille de l’espace)

. a rendu compte de l’expérience numérique offerte par la PanoCam dans une histoire de 2018 détaillant certains des meilleurs clichés capturés par la webcam rotative. Alors que l’aiguille elle-même fait l’objet de nombreuses photographies de la ville, la PanoCam offre une vue constante de ce que les visiteurs de la structure pourraient observer.

Les images sont prises toutes les 10 minutes par ce que l’aiguille a appelé la « webcam la plus avancée au monde ». Il prend des images individuelles jusqu’à 66 millions de pixels qui sont automatiquement assemblées, créant une vue panoramique complète.

Un ingénieur de Google est devenu viral en janvier 2018 avec une vidéo en accéléré de 4 minutes qu’il a créée à l’aide d’images prises par PanoCam qui montraient l’ascension rapide de Seattle sur une période de 3 ans.

Avec de vieux bâtiments en baisse et de nouveaux à venir, la vidéo était une représentation presque caricaturale de la croissance massive qui avait lieu à Seattle à l’époque, en particulier autour du noyau urbain et du quartier de South Lake Union où des entreprises technologiques géantes telles qu’Amazon, Facebook et Google a ouvert une boutique.

Trois ans plus tard, la ville ne cesse de grandir et de changer, et PanoCam continuera de cliquer.

Auparavant, la Space Needle PanoCam arrêtait de prendre des images après le coucher du soleil et offre désormais des vues de la ville toute la nuit. (Capture d’écran Space Needle)