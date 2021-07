“Très improbable” Lando Norris sera parmi les trois premiers en qualification de sprint

in

En commençant les qualifications du sprint de samedi sixième sur la grille, Lando Norris estime qu’il est “très peu probable” qu’il termine dans les trois premiers.

Norris a été l’une des stars du championnat de cette année, remportant trois podiums pour se hisser à la quatrième place du championnat des pilotes.

Mais alors que le pilote McLaren a fait ses preuves à maintes reprises lors des week-ends de Grand Prix réguliers, le Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end est quelque chose d’un peu différent.

La Formule 1 teste les qualifications de sprint, ce qui signifie que Norris a passé son vendredi soir à participer à une séance de qualification pour déterminer la grille d’une course de qualification de sprint de 17 tours qui aura lieu samedi après-midi.

Le résultat est la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche.

Mais alors que Norris espère un bon résultat dimanche, il doute qu’il sera en mesure de se frayer un chemin dans les trois premiers lors de la courte course de qualification de samedi.

“Le point principal pour nous – car il est très peu probable que nous soyons sur le podium – est dimanche”, a-t-il déclaré.

“Nous devons encore mettre tous nos efforts là-dessus et ne pas prendre trop de risques pour essayer d’aller chercher cette position supplémentaire demain.

« Le vendredi était beaucoup plus [sprint] qualifications, samedi est beaucoup plus sur la course.

“Mais c’est délicat, tu veux attaquer et tu veux aller de l’avant mais tu dois quand même penser à dimanche et ne rien faire que tu ne devrais pas.”

Le Britannique n’était pas entièrement satisfait de sa performance en qualifications, loin du rythme établi par le principal rival de McLaren, Ferrari.

“Je dirais que c’est le mieux que nous aurions pu faire”, a déclaré Norris.

« Vous regardez la feuille de temps et Charles [Leclerc] a sept centièmes d’avance sur nous, vous auriez donc espéré un peu plus, mais je ne me suis même pas amélioré lors de ma dernière tentative.

“C’est délicat mais j’ai l’opportunité samedi d’aller de l’avant de quelques positions, c’est donc notre objectif.”

