“Très prudent” Zak Brown “choqué” par un test positif

Zak Brown a été « choqué » par son test COVID-19 positif, ce qui signifie qu’il doit manquer le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le PDG de McLaren a été exclu de la 10e manche du Championnat du monde à Silverstone lorsqu’il a été nommé parmi trois membres de l’équipe pour renvoyer un test positif pour le coronavirus.

Bien que les deux autres n’aient pas été identifiés dans une déclaration d’équipe, McLaren a déclaré qu’aucun d’entre eux n’avait été un contact étroit des pilotes Lando Norris et Daniel Ricciardo, qui n’auraient donc pas à s’auto-isoler à moins que d’autres tests positifs n’apparaissent.

Lors d’une interview vidéo avec la Formule 1, Brown a déclaré qu’il ne ressentait que des symptômes bénins qui, selon lui, ne l’auraient pas éloigné de Silverstone s’il n’avait pas été testé positif.

“Je me sens bien”, a déclaré l’Américain de 49 ans. «Je suppose que sur une échelle de un à 10, j’ai un reniflement ‘un’ et un peu froid à la tête, c’est ce que l’on ressent.

«Je vais me faire tester à nouveau demain. Nous sommes en mesure de mesurer “ai-je atteint un sommet, suis-je toujours au sommet”, mais pour le moment, si quelqu’un ne m’avait pas dit que j’avais été testé positif, je serais au travail et je me dirigerais vers Silverstone.

«Je me sens bien et frustré parce que j’ai été doublement vacciné et ultra-prudent depuis un an et demi, mais c’est juste l’un d’entre eux qui frappe à la maison quand il vous arrive et vous n’avez aucune idée d’où vous l’avez obtenu. .

« J’ai été choqué parce que j’ai probablement déjà fait 150 à 175 tests et j’ai une réserve de tests de flux latéral, alors je m’auto-teste tous les matins juste pour être du bon côté. Je suis une personne très prudente, j’ai donc été choqué par l’appel.

Le casque de Lando pour le #BritishGP de ce week-end. 🏁🇬🇧 Remerciant tous les travailleurs clés. pic.twitter.com/BmS0HfSl7V – McLaren (@McLarenF1) 15 juillet 2021

Brown, qui dit qu’il a davantage un rôle de supervision pendant un week-end de course tandis que le directeur de l’équipe Andreas Seidl orchestre les opérations, a déclaré qu’il suivrait toujours les événements à Silverstone mais n’aurait accès qu’à environ “60 %” des données complètes.

“J’ai mon ordinateur portable triple top secret qui se branche sur le mur des stands et la télévision, donc c’est presque comme si j’y serais”, a déclaré Brown.

“Je ne pourrai tout simplement pas dire ‘bonjour’ aux fans et être avec l’équipe et nos partenaires sponsors. Mais pour ce qui est d’être engagé dans la course, c’est sûr.

« Je n’avais pas l’intention d’aller [the next race in] La Hongrie – rien à voir avec la Hongrie – mais si j’avais eu le luxe d’en choisir une à manquer, ça n’aurait pas été ça.

Il manquera également de piloter la Lotus 79 qu’il possède – que Mario Andretti a remportée lors du Championnat du monde 1978 – lors d’une exposition à Silverstone ce week-end.

“À vrai dire, c’est probablement ce qui me contrarie le plus”, a ajouté Brown. « J’ai dû écarter ça.

“Mario l’a conduit à Goodwood la semaine dernière et j’allais participer à la démonstration ce week-end, donc un peu de sel dans la plaie si vous voulez.”

