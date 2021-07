Trésor mentionné par Chouji et plus

Le Genshin Impact Chouji La chaîne de quêtes est simple en théorie, mais contient potentiellement quelques bugs frustrants qui vous empêchent de progresser.

Une fois que vous avez rassemblé plus de Crystal Marrow que vous n’auriez jamais voulu en voir, assurez-vous de garder une trace de Chouji de toute façon. Il y a une réalisation secrète impliquée si vous suivez son histoire jusqu’à la fin.

Genshin Impact Chouji | Regarder à trois mille milles de distance

Chouji veut d’abord que vous récupériez 12 Crystal Marrow pour lui. Heureusement, L’île de Yashiori est inondée de Crystal Marrow, donc vous n’avez pas beaucoup d’errance à faire avant d’en trouver. L’image ci-dessous montre où vous pouvez rassembler 12 (et plus) Crystal Marrow près de la mine.

Genshin Impact Chouji | Obtenir le trésor mentionné par Chouji

Obtenir le trésor mentionné par Chouji devrait être simple, mais il y a quelques problèmes pour le moment. Les progrès peuvent être bloqués de deux manières, et il n’y a aucun moyen de savoir si cela vous affectera.

Le trésor se trouve près de Chouji, près d’un arbre et d’une statue au bord d’une falaise. Normalement, vous devriez être en mesure d’enquêter sur la zone et de trouver les objets. En cas de problème, vous n’aurez pas la possibilité d’enquêter et devrez attendre que le serveur soit actualisé pour réessayer.

Si vous obtenez le trésor, reparlez avec Chouji à l’heure indiquée dans la description de la quête. Normalement, vous serez envoyé chercher plus de Crystal Marrow et faire avancer la quête. Cependant, cela pourrait réinitialiser complètement la quête. Vous devrez attendre l’actualisation du serveur pour, espérons-le, résoudre ce problème également.

Genshin Impact Chouji | Partagez le plat que vous avez préparé avec Chouji

Après avoir trouvé plus de Crystal Marrow, vous devrez préparer un nouveau plat. Chouji vous donne la recette de la volaille importée, et vous en avez probablement déjà les ingrédients.

4 Volaille 3 Lavande Melon 2 Farine 2 Oeufs d’oiseau

Le melon lavande pousse près de la mine, vous pouvez donc en prendre quelques-uns si vous n’en avez pas.

Genshin Impact Chouji | Résoudre le problème de Chouji

La prochaine étape est également simple. Dirigez-vous vers le sanctuaire indiqué sur votre carte et invoquez un Electrogranum pour traverser la barrière.

La quête de Chouji se termine à votre retour, mais vous ne devriez pas être trop impatient de laisser l’escroc de la taille d’une pinte derrière vous.

Genshin Impact Chouji | Succès secret de Chouji

Le prochain jour de rafraîchissement du serveur, parlez à nouveau avec Chouji. Il voudra 12 autres Crystal Marrow, puis il part pour l’île de Kannazuka.

Retrouvez-le dans la zone indiquée ci-dessous. Cette fois, il ne veut rien d’autre qu’une conversation. Parlez avec lui, puis ouvrez le coffre exquis derrière lui.

Maintenant, dirigez-vous vers le balisage nord de la ville d’Inazuma. Passez devant la station d’artisanat et dirigez-vous vers le petit sanctuaire après le pont. Chouji est là avec un Coffre Précieux cette fois. Parlez avec lui et il part enfin pour son voyage, ce qui signifie que vous pouvez récupérer le coffre précieux et gagner le succès secret.

Si vous cherchez une autre quête du monde à terminer, attaquez-vous à la quête du monde Sacred Sakura Cleansing pour approfondir encore plus les traditions d’Inazuma. Ou si vous avez besoin de vous détendre et d’admirer le paysage, traquez Sakura Bloom et Naku Weed pour démarrer vos ascensions Ayaka et Yoimiya.