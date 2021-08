Juridique & Réglementaire

Trésorerie à la recherche de plus d’exigences en matière de rapports cryptographiques, partage de données mondial, dans le package de rapprochement

Le département du Trésor cherche à ajouter davantage d’exigences en matière de rapports cryptographiques dans le projet de loi de rapprochement.

D’une part, le Trésor souhaite introduire davantage de règles pour la déclaration des transactions de crypto-monnaie ; d’autre part, les responsables du département ont déclaré aux médias que la crainte de la communauté cryptographique concernant la disposition fiscale dans le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars était injustifiée et qu’ils préciseraient que le «courtier» ne couvre pas ceux qui n’ont pas de données de transaction. .

Les nouvelles règles de déclaration de cryptographie proposées ont conduit à une confrontation au Sénat alors que l’industrie de la cryptographie a contesté la définition excessive de «courtier» dans le projet de loi qui couvre même ceux qui n’ont aucune donnée à déclarer, tels que les mineurs et les jalonneurs, et les développeurs .

Cependant, l’amendement au projet de loi n’a pas pu être adopté et le projet de loi d’origine est maintenant à la Chambre, qui a adopté une règle pour voter sur le paquet le mois prochain qui le maintient fermé aux amendements pour éviter d’avoir à le renvoyer au Sénat.

Crypto, cependant, a des alliés dans les deux parties sous la forme du président des finances du Sénat, Ron Wyden, D-Ore.; Membre du classement bancaire du Sénat Patrick J. Toomey, R-Pa.; La sénatrice Cynthia Lummis et le Blockchain Caucus de la Chambre, dont les coprésidents sont le représentant Tom Emmer, R-Minn.

Voici une chance de donner votre avis sur des règles de cryptographie claires : https://t.co/a7BgVPn2xl – Hester Peirce (@HesterPeirce) 30 août 2021

Selon un rapport de Roll Call, l’administration Biden exhorte les démocrates à inclure davantage de règles de conformité fiscale sur les transactions cryptographiques dans le prochain paquet de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars.

Cet ajout obligerait les entreprises de cryptographie à déclarer des informations sur les titulaires de comptes étrangers afin que les États-Unis puissent partager les informations avec leurs partenaires commerciaux mondiaux.

Le PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a apporté la deuxième plus grande contribution de 5,2 millions de dollars à la campagne présidentielle de Biden l’année dernière.

Selon le Trésor, la croissance des sociétés écrans que les contribuables américains ont créées à l’étranger pour éviter l’impôt, y compris sur les gains cryptographiques, nécessite des mesures de déclaration plus strictes.

Dans son « Greenbook », la liste annuelle des propositions de revenus, le Trésor avait noté que la « nature mondiale » de la cryptographie permet aux contribuables de dissimuler des actifs et des revenus imposables et de lutter contre cette « déclaration d’informations par des tiers est essentielle pour aider à identifier les contribuables. et renforcer la conformité fiscale volontaire.

Le PDG de l’échange de crypto Kraken, Jesse Powell, a douté de la légalité de la dernière décision, en disant: “Pourquoi les agences étrangères ne nous demandent-elles pas directement les informations, comme elles l’ont été au cours de la dernière décennie.” Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter, a déclaré :

« Nous ne nous opposons pas aux exigences de déclaration fiscale crypto (en effet, nous avons demandé des conseils de déclaration pendant des années); nous nous opposons aux ajouts de dernière minute aux factures « à faire passer » en dehors de l’ordre normal et avec peu ou pas de participation du public. »

