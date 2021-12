Trevian Kutti a dit à Ruby Freeman d’avouer une fraude : .

Trevian Kutti, un ancien publiciste pour R. Kelly et un courant Kanye West associé, s’est rendu au domicile d’un employé électoral géorgien dans le but de faire pression sur elle pour qu’elle avoue de fausses accusations de fraude électorale, selon ..

Le 4 janvier 2021, Kutti aurait visité la maison de Ruby Freeman, qui recevait des menaces de mort après Donald Trump l’ont ciblée ainsi que sa fille, affirmant qu’elles avaient échangé des votes avec de faux bulletins cachés dans des valises dans les centres de dépouillement.

. a obtenu une vidéo de la caméra corporelle de l’incident, qui montre Kutti offrant d’aider Freeman au milieu des menaces, affirmant qu’elle a été envoyée par une « personne de premier plan » pour transmettre un message urgent :

La vidéo de la caméra corporelle de la police enregistrée le 4 janvier 2021 montre Trevian Kutti, un publiciste de l’artiste hip-hop Kanye West, racontant à une travailleuse électorale géorgienne que l’ancien président Trump a faussement accusé d’avoir manipulé les votes qu’elle était en danger imminent https://t .co/AeF1I18mdJ pic.twitter.com/ott7ohVQnI – . (@.) 10 décembre 2021

Sans identifier qui était cette personne, Kutti a dit à Freeman « d’avouer les allégations de fraude électorale de Trump, ou les gens viendraient chez elle dans 48 heures, et elle irait en prison », a rapporté Reuter.

« Je ne peux pas dire ce qui va se passer spécifiquement… Je sais juste que cela va perturber votre liberté… et la liberté d’un ou plusieurs membres de votre famille. … Vous êtes une fin libre pour une fête qui a besoin de ranger », peut-on entendre Kutti dire.

Elle a ensuite mis un homme nommé Harrison Ford sur haut-parleur, qui ne semble pas être le gué Harrison, et peut être entendu offrir la protection de Freeman si elle avouait une fraude. Il a en outre affirmé que si elle refusait l’offre, elle irait en prison.

. a rapporté que Freeman se méfiait de plus en plus de la situation, se levant de sa chaise et disant : « Le diable est un menteur », avant d’appeler un officier.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com