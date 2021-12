Trevian Kutti n’est pas associé à Kanye pendant les élections

Un porte-parole de Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, a publié une déclaration disant que le publiciste accusé d’avoir intimidé un employé des élections en Géorgie lors des élections de 2020 n’était pas associé au rappeur à l’époque.

Selon ., Trevian Kutti, aussi un ancien publiciste pour R. Kelly, visité la maison de Ruby Freeman le 4 janvier 2021, dans le but d’amener le travailleur électoral à avouer de fausses accusations de fraude électorale.

Alors que Kutti est actuellement associé de West, Pierre Rougier, un porte-parole du rappeur, a déclaré à . qu’elle n’était pas liée à West ou à aucune de ses entreprises à l’époque.

« Trevian Kutti n’était associé à Kanye West ou à aucune de ses entreprises au moment des faits rapportés dans ces articles ou depuis que ces faits se sont produits », a déclaré Rougier à . dimanche.

Au moment de l’incident allégué, Freeman recevait des menaces de mort de Donald Trump partisans alors que l’ancien président la visait elle et sa fille, affirmant qu’ils avaient échangé des votes avec de faux bulletins cachés dans des valises dans les centres de dépouillement.

. a obtenu une vidéo de bodycam de la rencontre, qui montre Kutti offrant d’aider Freeman au milieu des menaces :

La vidéo de la caméra corporelle de la police enregistrée le 4 janvier 2021 montre Trevian Kutti, un publiciste de l’artiste hip-hop Kanye West, racontant à une travailleuse électorale géorgienne que l’ancien président Trump a faussement accusé d’avoir manipulé les votes qu’elle était en danger imminent https://t .co/AeF1I18mdJ pic.twitter.com/ott7ohVQnI – . (@.) 10 décembre 2021

On peut entendre Kutti dire qu’elle a été envoyée par une « personne de haut niveau » pour transmettre un message urgent à Freeman, mais ne révèle pas qui est cette personne.

« Je ne peux pas dire ce qui va se passer spécifiquement… Je sais juste que cela va perturber votre liberté… et la liberté d’un ou plusieurs membres de votre famille. … Vous êtes une fin libre pour une fête qui a besoin de ranger », a-t-elle déclaré à Freeman.

. a rapporté que Freeman se méfiait de plus en plus de Kutti, se levant de sa chaise et disant: « Le diable est un menteur », avant d’appeler un officier.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com