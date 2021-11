Trevoh Chalobah de Chelsea signe un nouveau contrat jusqu’en 2026

Trevoh Chalobah de Chelsea a obtenu un nouveau contrat de quatre ans et demi qui gardera le défenseur de 22 ans à Stamford Bridge jusqu’en 2026. Le nouvel accord a été confirmé dans un tweet du compte Twitter officiel du club.

Trevoh Chalobah de Chelsea signe un nouveau contrat

Offre jusqu’en 2026

Chalobah a fait 10 apparitions pour Chelsea jusqu’à présent sous Thomas Tuchel cette saison et a été un joueur hors pair alors que le club a pris la mainmise dans la course au titre de Premier League. Incroyablement, les débuts de Chalobah en Premier League n’ont eu lieu que lors de la première journée de la saison 2021/22 lors d’un match à domicile contre Crystal Palace. Non seulement il s’agissait des débuts du jeune, mais il figurait également sur la feuille de match avec un des premiers prétendants au but de la saison, alors qu’il réalisait une performance assurée qui lui donnait l’impression qu’il jouait à ce niveau d’élite depuis des années.

Le rêve devient réalité

S’adressant au site officiel de Chelsea, Chalobah a parlé de la réalisation de ses rêves après la signature du nouvel accord à long terme : « C’est un rêve pour moi de signer un nouveau contrat à long terme pour mon club d’enfance et j’espère que le rêve continue. »

Chalobah a ensuite parlé du début de saison et à quel point il est heureux que son travail acharné commence vraiment à porter ses fruits :

Sorts de prêt payés pour Trevor Chalobah de Chelsea

Tous les joueurs qui sont dans un grand club et qui sortent en prêt ne réussissent pas, mais pour Chalobah, il semble que son absence de son club d’enfance ait été ce qui l’a catapulté dans l’équipe première de Chelsea. Chalobah a signé son premier contact professionnel lorsque le manager était l’actuel patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, puis a été prêté à Ipswich Town, Huddersfield Town et Lorient. Mais, maintenant, il est un habitué de la première équipe de Chelsea à la recherche de certains des plus gros prix du football.

