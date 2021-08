Trevoh Chalobah s’apprête à prolonger son contrat avec Chelsea avec Thomas Tuchel disant au jeune qu’il fait partie de ses plans après un superbe début de saison

in

Trevoh Chalobah devrait être récompensé pour son brillant début de saison, Chelsea envisageant d’offrir au jeune une prolongation de contrat.

Selon Goal, Thomas Tuchel a été tellement impressionné par le défenseur qu’il lui a dit qu’il faisait partie de ses plans en équipe première cette saison.

Quel début de saison le jeune Chalobah a eu

Chalobah aurait difficilement pu avoir un meilleur début de campagne.

Il a fait ses débuts pour la victoire du club en Super Coupe de l’UEFA contre Villarreal et était le meilleur joueur de Chelsea.

Il a enchaîné avec une démonstration d’homme du match contre Crystal Palace, marquant la victoire 3-0 à Stamford Bridge.

Le joueur de 22 ans, qui fait partie du club depuis l’âge de huit ans, a déclaré qu’il était déterminé à cimenter son nom en tant que titulaire après la victoire.

Tuchel est un grand fan de Chalobah

“Quand j’ai commencé la pré-saison, mon objectif était d’impressionner le manager, jour après jour”, a-t-il déclaré sur le site Web de Chelsea.

“Il a dit que j’avais bien fait en pré-saison, mais j’étais un peu surpris de commencer la Super Coupe, mais cela montre que mon travail a porté ses fruits.

« Il m’a donné l’opportunité et je l’ai prise à deux mains. Il est important dans le football de rester cohérent, de garder les pieds sur terre, d’avoir faim et d’en vouloir toujours plus.

“C’est un rêve de longue date de jouer pour ce club.”

Chalobah a été prêté au club français de Lorient la saison dernière après des périodes similaires avec Ipswich et Huddersfield.

