Trevor Ariza, ni n’est ni attendu aux Lakers de Los Angeles

La signature de Trevor Ariza a été interprété par beaucoup comme un grand mouvement de Les Lakers de Los Angeles, afin de renforcer la défense et d’avoir un homme qui peut apporter des éléments intangibles, de l’expérience et des coups ouverts. Cependant, une blessure prématurée avant le début de la saison a laissé toutes les attentes dans l’eau. Il a été annoncé qu’il serait absent pendant deux mois, mais ils sont sur le point d’être accomplis et rien n’indique que l’attaquant vétéran réapparaîtra à court terme, comme le révèle Hoopshype. Nouveau coup porté aux aspirations des Angelenos.

