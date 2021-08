Trevor Ariza révèle 1 joueur qui l’a convaincu de rejoindre les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont subi une refonte majeure au cours des dernières semaines. Hors sont Montrezl Harrell et Kyle Kuzma, en sont Russell Westbrook et Trevor Ariza.

La semaine dernière, Ariza a parlé aux médias. Parmi les sujets abordés : le seul joueur qui a contribué à le faire rejoindre les Lakers.

Ce joueur ?

Westbrook.

“C’est drôle parce que Russ a été échangé, et 20 minutes après son échange, il était sur mon téléphone”, a déclaré Ariza (via Silver Screen and Roll). «Donc je ne sais pas s’il me disait qu’il était content d’être à la maison, ou s’il voulait aller dîner ou autre chose, je sais juste qu’il a appelé mon téléphone comme ‘yo, qu’est-ce que tu fais? Où en êtes-vous? J’ai besoin de te parler, j’ai besoin de te voir.

En fin de compte, le lien entre Westbrook et Ariza a contribué à ramener ce dernier à LA.

“Nous avons maintenu une communication constante, puis il se trouve que je suis ici”, a ajouté Ariza.

Contrairement à Westbrook, dans le cas d’Ariza et des Lakers, personne n’accuse LA de falsification.

Les Lakers ont fait beaucoup de changements au cours de la semaine dernière. Tellement, en fait, que Kevin Durant des Brooklyn Nets a dû dire s’il avait peur de LA maintenant. Ariza en est un élément clé.

Est-ce que lui et le reste des nouveaux ajouts de LA seront en mesure de guider l’équipe vers les finales NBA ? Le temps nous le dira.

