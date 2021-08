Trevor Bauer accusé d’avoir agressé une autre femme, P affirme qu’une femme a menti et a tenté de l’extorquer

in

Une autre femme accusée Trevor Bauer de l’avoir agressée physiquement pendant les rapports sexuels, selon le Washington Post, qui rapporte que l’accusateur a obtenu une ordonnance restrictive contre le lanceur vedette en 2020.

Cependant, Bauer affirme que la femme a carrément menti … et dit que son objectif était de lui extorquer des millions de dollars.

Samedi, Le Washington Post a rapporté qu’une femme de l’Ohio avait précédemment accusé le lanceur primé Cy Young de l’avoir étranglée et de l’avoir frappée sans consentement pendant qu’elle avait eu des relations sexuelles avec Bauer en 2017.

Le Post a également rapporté que TB avait envoyé un texto menaçant à la femme, écrivant qu’il n’avait “pas envie de passer du temps en prison pour avoir tué quelqu’un” … continuant: “Et c’est ce qui se passerait si je te revoyais”.

WaPo a déclaré que les autorités judiciaires avaient accordé à la femme une ordonnance restrictive contre Bauer en juin 2020 – après avoir reçu le texte menaçant.

Le Post a également déclaré avoir vu des photos de blessures présumées que la femme prétend avoir subies aux mains de Bauer. Lorsqu’on leur a montré les photos, les représentants des lanceurs ont mis en doute la validité des images, selon WP.

Mais, Bauer – qui lui-même n’a pas abordé les allégations d’abus depuis qu’il a été accusé en juin 2021 – a finalement rompu son silence samedi … en répondant aux accusations portées dans l’article du Post.

TB a qualifié les allégations de “sans fondement” sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il était la véritable victime d’une “femme qui m’a non seulement harcelé et agressé physiquement, mais qui a également tenté de m’extorquer des millions de dollars l’année dernière en échange de son absence de faux réclamations.”

les agents sportifs de Bauer, Jon Fetterolf et Rachel Luba, a également publié une déclaration fustigeant le dernier accusateur.

“M. Bauer a eu une relation tout à fait consensuelle avec la femme de 2016 à 2019. Malgré les multiples demandes de M. Bauer de cesser tout contact et de mettre fin à leur relation après son départ de Cleveland, la femme a persisté à contacter de manière proactive M. Bauer pour tenter de poursuivre une relation.”

Ils ont poursuivi… “Quand il a refusé, elle a recouru à des menaces et a déposé une fausse pétition de protection comme ruse pour exiger des millions de dollars.”

Fetterolf et Luba disent que la femme a commencé à harceler Bauer lorsqu’il a tenté de mettre fin à la relation, avant qu’elle n’ait finalement “perpétré une fraude auprès des tribunaux en demandant une ordonnance de protection dans le but de menacer et de tenter d’extorquer de l’argent à M. Bauer, exigeant 3,4 millions de dollars. pour qu’elle “reste silencieuse”.

Bien sûr, les accusations rapportées par les derniers accusateurs connus sont étonnamment similaires à celles de la femme californienne qui a accusé Bauer de l’avoir étranglée et de l’avoir frappée inconsciente lors de 2 rencontres sexuelles en avril et mai 2021.

La police enquête activement sur cette affaire. La femme a une ordonnance restrictive contre le lanceur. Bauer est actuellement absent des Dodgers en congé administratif payé.

L’équipe juridique de Bauer a insisté sur le fait que l’incident du printemps 2021 n’était rien de plus que des relations sexuelles consensuelles et brutales.

Bauer a signé un contrat de 102 millions de dollars sur 3 ans avec les Dodgers au cours de la dernière intersaison.