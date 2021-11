Trevor Bauer choisit de rester avec les Dodgers pour 2022

Le lanceur Trevor Bauer refuse de se retirer et choisit de rester avec les Dodgers pour la saison 2022 en MLB.

Le droit des Dodgers restera sur son contrat pour la saison 2022.

Trevor avait la possibilité d’exercer une clause de non-participation pour tester à nouveau l’agence libre cet hiver, mais restera à la place avec les Californiens pour un salaire de 32 millions de dollars la saison prochaine.

Bauer peut également choisir de ne pas participer après la saison prochaine et si c’est le cas, il prendrait un achat de 15MM$ au lieu d’un salaire de 32MM$ pour 2023.

Bauer n’a pas lancé depuis le 28 juin, et il reste à voir s’il rejouera un jour dans la MLB, à la suite d’allégations d’agression et d’une ordonnance d’interdiction temporaire ex parte déposée contre Bauer par une femme en Californie.

La MLB a mis Bauer en congé administratif début juillet, et la ligue et la MLB Players Association ont par la suite accepté diverses extensions de cette licence jusqu’à la fin des World Series.

En conséquence, Trevor a déjà reçu les 38 millions de dollars qui lui sont dus (salaire de 28 millions de dollars, prime à la signature de 10 millions de dollars) au cours de la première année de son contrat d’agent libre de trois ans et de 102 millions de dollars signé avec les Dodgers en février dernier. 20 millions de dollars de ce salaire de 2021 auraient été payés en différé si Bauer avait choisi de ne pas participer.

Conformément à la politique commune de la MLB / MLBPA sur la violence domestique, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants, la ligue a la possibilité de suspendre Bauer indépendamment des accusations criminelles qui peuvent ou non être portées contre lui.

Trevor Bauer refusera de se retirer pour la saison 2022 https://t.co/8ToGHbhEty pic.twitter.com/paBG0QPcpW – Rumeurs commerciales MLB (@mlbtraderumors) 3 novembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada