Trevor Bauer remporte une victoire majeure dans une affaire d’agression sexuelle

Trevor Bauer vient de recevoir de bonnes nouvelles concernant son affaire d’agression sexuelle. Jeudi, une ordonnance d’interdiction temporaire contre le lanceur des Dodgers de Los Angeles a été dissoute après que la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Dianna Gold-Saltman, a statué contre la demande de la femme d’une ordonnance d’interdiction permanente, selon ESPN. Le juge a déterminé que Bauer n’avait pas menacé la femme de 27 ans, qui l’avait accusé d’agression sexuelle lors de deux rencontres.

“Nous sommes reconnaissants à la Cour supérieure de Los Angeles d’avoir rejeté la demande d’ordonnance d’interdiction permanente et d’avoir dissous l’ordonnance d’interdiction temporaire contre M. Bauer aujourd’hui”, a déclaré Shawn Holley, l’un des avocats de Bauer, dans un communiqué. “Nous nous attendions à ce résultat depuis que la requête a été déposée en juin. Mais nous apprécions que le tribunal ait examiné toutes les informations et tous les témoignages pertinents pour prendre cette décision.”

Gold-Saltman a déclaré que “les blessures telles que montrées sur les photographies sont terribles”, mais a ajouté: “Si elle a fixé des limites et qu’il les a dépassées, cette affaire aurait été claire. Mais elle a fixé des limites sans tenir compte de toutes les conséquences, et l’intimé a fait ne pas dépasser les limites fixées par le pétitionnaire. » L’enquête sur Bauer durait depuis trois mois, mais le service de police de Pasadena (Californie) n’a encore procédé à aucune accusation ni arrestation. Bauer est en congé administratif depuis le 2 juillet et a été prolongé cinq fois. Il devrait expirer vendredi, mais la MLB le prolongera probablement à nouveau.

Le directeur des Dodgers, Dave Roberts, a commenté la situation une fois, lorsque les allégations ont fait surface. “Pour l’instant, nous sommes en quelque sorte en train de laisser le bureau du commissaire, la Major League Baseball, s’occuper de cela”, a déclaré Roberts en juillet. “C’est entre leurs mains en ce moment, et pour le moment, notre direction était d’aller de l’avant et de ne rien faire en ce qui concerne le joueur ou Trevor, donc notre plan est qu’il va commencer dimanche.”

Bauer, 30 ans, a signé un contrat de trois ans avec les Dodgers en février après avoir passé un an et demi avec les Reds de Cincinnati. Il a eu une année de carrière en 2020, remportant son premier Cy Young Award et étant nommé dans la première équipe All-MLB après avoir affiché une MPM de 1,73 en 11 départs.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.