Trevor Bedford de Fred Hutch reçoit une «subvention de génie» pour ses travaux sur COVID et d’autres virus

Trevor Bedford, spécialiste des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center. (Photo utilisée avec la permission de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur)

Dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19, alors que nous cherchions désespérément des informations fiables pour comprendre ce qui était auparavant en grande partie inimaginable, Trevor Bedford de Seattle était une source rare d’informations. Bedford, spécialiste des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center, a offert des résultats scientifiques de dernière minute largement partagés sur Twitter et à travers des publications de pointe.

En reconnaissance de ses travaux innovants sur le COVID et d’autres maladies, Bedford a été nommé mardi l’un des 25 boursiers MacArthur de cette année. Les soi-disant « subventions de génie » MacArthur fournissent à un bénéficiaire un financement de 625 000 $ sur cinq ans à dépenser comme il l’entend.

“Je suis immensément honoré et ému de recevoir cette reconnaissance de la Fondation MacArthur”, a déclaré Bedford dans un communiqué. « Cela a été 20 mois éprouvants et tragiques pour le monde, mais la réponse scientifique à la pandémie a été sans précédent. Je suis fier d’avoir pu jouer un rôle.

Lorsque COVID a frappé, Bedford faisait partie de la Seattle Flu Study, un effort pour suivre la grippe saisonnière. Le programme a rapidement commencé à passer au peigne fin des échantillons à la recherche de ce nouveau coronavirus. À l’aide de méthodes statistiques complexes, Bedford et ses collègues se sont concentrés sur les changements évolutifs du code ARN du virus.

Sur la base de ce qu’ils ont trouvé, Bedford a averti dans les premiers jours de mars 2020 qu’il y avait des centaines – sinon plus d’un millier – de personnes infectées à Washington, dont beaucoup étaient asymptomatiques. À l’époque, seuls 18 cas de COVID avaient été confirmés dans l’État, qui abritait les premiers cas américains connus. Les chercheurs ont averti que le nombre d’infections montait en flèche, les cas doublant environ tous les six jours.

Un suivi de l’analyse de samedi de la transmission non détectée du #COVID19 dans l’État de Washington. https://t.co/8wWxtiotE3 1/11 – Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Non seulement le travail était difficile du point de vue de la recherche, mais Bedford et ses collègues chercheurs ont également été confrontés à des défis réglementaires. Au début de la pandémie, les régulateurs fédéraux et étatiques ont bloqué les efforts de la Seattle Flu Study, citant diverses réglementations – et Bedford a exprimé ses frustrations sur Twitter.

“La justification sous-jacente de la réglementation fédérale des tests de diagnostic est incontestée, mais il était absolument exaspérant d’essayer de trouver une solution qui permettrait l’utilisation de notre test de recherche à haut débit pour les tests # COVID19 pendant une grande partie du mois de février”, a tweeté Bedford le 10 mars, 2020.

Le New York Times a couvert la saga et les dommages potentiels pour la santé publique causés par la prévention des tests.

Bedford, qui est professeur agrégé dans les divisions des vaccins et des maladies infectieuses, des sciences de la santé publique et de la biologie humaine de Fred Hutch, et ses collègues ont finalement obtenu la permission de poursuivre leur travail conformément aux directives révisées.

Les chercheurs ont finalement fini par interpréter les données génomiques du SRAS-CoV-2 pour les services de santé publique de Washington et d’autres États, ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres.

Sur Twitter mardi, Bedford a partagé sa gratitude pour la reconnaissance de la Fondation MacArthur. “Cela dit, il m’est difficile de faire le tri sur mes sentiments à propos de ces récompenses, car elles sont si étroitement liées à la pandémie”, a-t-il ajouté. “C’est peut-être inconfortable d’être récompensé professionnellement pour avoir fait quelque chose qui semblait être un impératif moral.”

Dans une série de tweets publiés le 2 mars 2010, Bedford a partagé ses premières projections sur la propagation de COVID.

En plus de travailler en tant que co-investigateur sur l’étude de la grippe de Seattle, Bedford a également co-développé la plate-forme open source Nextstrain. L’outil crée des vues en temps réel de la phylogénétique virale, ou des « arbres généalogiques » de virus.

« Trevor est un scientifique et un communicateur talentueux et créatif. Il a humblement occupé le devant de la scène en tant que leader mondial de confiance pendant la pandémie de COVID-19 et en tant que penseur profond de la phylodynamique virale et de l’épidémiologie génomique », Julie McElrath, vice-présidente senior et directrice de la division Vaccins et maladies infectieuses chez Fred Hutch, dit dans un communiqué.

« Son engagement en faveur de la science ouverte, de la santé publique et de la diversité a un impact sur notre vie quotidienne », a-t-elle déclaré, « et sur notre préparation future contre les agents pathogènes émergents. »

Un collègue de l’Institute for Disease Modeling, qui fait partie de la division de la santé mondiale de la Fondation Bill et Melinda Gates, a félicité Bedford via Twitter.

“C’est pourquoi je suis sans réserve pour vous et j’apprécie @macfound de vous avoir reconnu. Je ne t’ai jamais vu agir que pour aider les vivants, et jamais pour exploiter les morts. L’indépendance de cette récompense reconnaît votre respect de l’impératif moral. Vos mains sont propres », a écrit le chercheur principal Mike Famulare.

En plus du prix de mardi, Bedford a récemment été nommé chercheur au Howard Hughes Medical Institute, un honneur important dans la recherche biomédicale. Bedford a déclaré qu’il était “complètement submergé” par la double dose de reconnaissance. “Un financement flexible avec un engagement pluriannuel est la rame du scientifique professionnel”, a-t-il tweeté.

Un deuxième résident de l’État de Washington a reçu une bourse MacArthur : le poète et traducteur de Seattle Don Mee Choi. La Fondation MacArthur a déclaré que Choi avait été reconnu pour « avoir témoigné des effets de la violence militaire et de l’impérialisme américain sur les civils de la péninsule coréenne ». Choi est instructeur au Renton Technical College.

Joshua Miele, chercheur principal en accessibilité à Amazon Lab126 à Sunnyvale, en Californie, a également été nommé boursier MacArthur. Miele est un concepteur de technologie adaptative aveugle dont le travail a consisté à développer la compatibilité Braille avec les tablettes Amazon Fire et à créer une fonction « Show and Tell » sur les appareils Echo compatibles avec la caméra pour identifier le garde-manger et les aliments.

Les anciens boursiers MacArthur ayant des liens avec l’État de Washington incluent la réformatrice de la justice pénale Lisa Daugaard (2019), la psychologue de l’Université de Washington Kristina Olson (2018), l’informaticien Shwetak Patel (2011), la poétesse Heather McHugh (2009) et le scientifique de Hutch Mark Roth, un boursier de 2007. qui étudie l’hibernation métabolique et a été présenté cette année sur le podcast Health Tech de ..