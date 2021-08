Trevor ‘Cuomo-Sexual’ Noah essaie de cacher son amour pour le gouverneur Grabby avec un tweet impertinent ⋆ 10z viral

Trevor Noah de “The Daily Show” a ignoré son passé d’un an à prodiguer des éloges au gouverneur de New York Andrew Cuomo pour faire une blague sur Twitter à propos de la démission du démocrate mardi.

“New York a réussi à aplatir le pervers”, a tweeté Noah peu de temps après que Cuomo a annoncé qu’il démissionnerait de son poste.

pic.twitter.com/uuPFVUfY0V – Greg Price (@greg_price11) 10 août 2021

Cuomo a démissionné de ses fonctions mardi une semaine seulement après que le procureur général de New York a publié une enquête qui a révélé qu’il avait harcelé sexuellement plusieurs femmes.

“Compte tenu des circonstances, la meilleure façon pour moi d’aider maintenant est de me retirer et de laisser le gouvernement revenir à gouverner”, a déclaré Cuomo.

En plus d’une enquête de janvier concluant que Cuomo et son administration ont menti sur le nombre de décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers en raison de son leadership et de sa politique inadéquats qui ont envoyé des patients infectés dans des établissements de soins pendant la pandémie, le procureur général de New York a déterminé que le Le démocrate a profité de plusieurs victimes, y compris de «jeunes femmes» en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés.

Le tweet de Noah intervient après que l’animateur de « comédie » clairement partisan a passé des mois à trébucher sur lui-même pour louer le démocrate.

Alors que Noah a finalement utilisé les scandales du gouverneur pour se moquer de la situation et de son adulation du démocrate, il ne s’est pas excusé d’avoir accueilli le gouverneur dans son émission à plusieurs reprises ou d’avoir passé des minutes de sa couverture à féliciter le gouverneur menteur d’avoir donné au public “un divertissement » et « faits ».

.@NYGovCuomo rejoint Trevor pour sa première interview de fin de soirée ce soir à 11/10c sur Comedy Central pic.twitter.com/61ZnbLKfda – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 22 avril 2020

« Cette attitude de complaisance ou de fatigue liée au COVID – ‘Je suis fatigué d’avoir affaire au virus’ – le virus n’est pas fatigué de s’occuper de vous. C’est vivant et ça va bien et ça se répand. – @NYGovCuomo pic.twitter.com/cyOJUyLvqg – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 16 octobre 2020

En l’absence de leadership fédéral, les gouverneurs s’intensifient. Prenez Andrew Cuomo par exemple : pic.twitter.com/SNhKUvCmpp – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 1er avril 2020

Ne laissez jamais Trevor Noah oublier cela. #Cuomo pic.twitter.com/ytkREifXJb – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 3 août 2021

Peu de temps après la pandémie d’avril 2020, Noah s’est même vanté d’être un « Cuomosexuel », un terme que plusieurs animateurs de fin de soirée et d’autres animateurs de télévision ont volontiers repris.

Sur The Ellen DeGeneres Show en avril 2020, Noah a affirmé que « tout le monde devrait être un Cuomo-sexuel de cette façon ».

“Je pense que cela a été vraiment très inspirant et rafraîchissant de voir un leader comme Cuomo, Andrew Cuomo, le gouverneur de New York est sorti et a engagé ses affaires de manière non politique”, a déclaré Noah. « Il les a engagés en tant qu’être humain. Il a également été blâmé pour des choses où il dit : « Écoutez, je comprends que je fais certaines choses pour lesquelles les gens vont me détester, et je suis prêt à prendre ces décisions parce que je pense que c’est la meilleure chose pour la vie humaine .’”

Noah n’est que l’une des nombreuses élites hollywoodiennes, membres des médias d’entreprise, démocrates et chèques bleus qui ont soutenu Cuomo pour son « leadership » pendant la pandémie de COVID-19. Même Chris Cuomo de CNN, le frère du gouverneur, a régulièrement fait de l’ingérence pour le démocrate en tentant d’influencer la couverture par son réseau des scandales des maisons de retraite et des agressions sexuelles.

« Je n’ai jamais essayé d’influencer la couverture de mon frère par ce réseau. En fait, j’en ai été exclu », a déclaré Chris, mais les enquêteurs ont découvert que le présentateur correspondait avec son frère sur la façon de rédiger une déclaration publique sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.