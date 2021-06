Trevor Daniel et Julia Michaels publient une vidéo pour « Fingers Crossed »

Trevor Daniel a sorti le clip de son passionnant single “Fingers Crossed”, qui met également en vedette l’auteur-compositeur et l’artiste Julia Michaels. La vidéo de mauvaise humeur réalisée par Grant Spanier présente les deux artistes comme des amants croisés dans un hôpital.

En avril, Julia Michaels a sorti son premier album tant attendu Pas dans l’ordre chronologique. L’album a été écrit et enregistré au cours de la dernière année avec l’équipe de production et de composition de chansons The Monsters & Strangerz avec Michaels en tête dans la salle de l’écrivain.

Après avoir connu un démarrage massif l’année dernière avec son morceau « Falling » et la sortie de son premier album, Nicotine, Trevor Daniel n’a pas ralenti malgré la pandémie. Le jeune artiste basé à Houston, TX, basé à Los Angeles a fait ses débuts à la télévision en fin de soirée sur le Spectacle de fin de soirée avec Jimmy Fallon.

Il a également collaboré avec des pairs de tous les genres, notamment Becky G et Tainy pour la bande originale du film Bob l’éponge, ainsi que BeBe Rexha et Ty Dolla $ign. Avec tout ce nouveau matériel, les fans auront droit à un spectacle incroyable pendant la saison des festivals alors que Trevor prend la route pour effectuer une série de dates, y compris Lollapalooza, Bal des gouverneurs, En dehors des terres, Festival des lucioles et plus encore.

En 2020, Trevor Daniel a fait l’un des plus grands débuts pour un nouvel artiste qui a atteint le sommet avec le single viral “Falling” qui est Triple Platinum et a décroché la première place sur US Pop Radio. La voix éthérée de Trevor sur un temps fort infusé de pièges a déjà préparé les auditeurs pour le bouton de répétition, mais ce sont les prouesses lyriques de Daniel qui ont éveillé leur imagination. Une combinaison mortelle qui continue de récolter des fruits pour le jeune artiste qui a sorti son premier album majeur, Nicotine (Alamo/Interscope Records) au printemps 2020.

Achetez ou diffusez “Les doigts croisés”.

Dates de la tournée de Trevor Daniel :

7/31 — Chicago, IL @ Lollapalooza Music Festival

9/17 — Las Vegas, NV @ La vie est belle

9/26 — Douvres, DE @ Firefly Music Festival

10/XX — Concord, Caroline du Nord @ Breakaway Festival @ Charlotte Motor Speedway

29/10 — San Francisco, Californie @ Outside Lands Festival