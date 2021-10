Trevor Jones du Millionnaire Matchmaker est décédé à 34 ans

Patti étranger pleure la perte du bien-aimé concurrent Millionaire Matchmaker Trevor Jones.

L’entrepreneur – qui est apparu dans la saison huit de l’ancienne série de rencontres Bravo – est décédé le 9 octobre d’un « événement soudain du syndrome vasculaire d’Ehlers Danlos », selon une page GoFundMe créée en son honneur. Il avait 34 ans.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été donné sur les antécédents de santé de Trevor, le VEDS est une maladie rare du tissu conjonctif qui est souvent génétique. « Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle. Trevor était l’un des plus gentils cavaliers de la série », a déclaré Patti, qui a animé Millionaire Matchmaker jusqu’en 2015, à E! Nouvelles. « Il est difficile de se souvenir de chaque date de la série, mais je me souviens vraiment de lui. Il était adorable, beau et nous manquera. »

Un message sur la page GoFundMe de Trevor fait écho à un sentiment similaire. « Trevor avait un don où il pouvait faire sourire, rire ou se sentir à l’aise avec juste un regard ou quelques mots », peut-on lire. « Il a accompli tellement de choses incroyables dans sa vie, mais les deux qui ont eu le plus d’impact ont été d’épouser son meilleur ami et son plus grand amour, Cerise, en avril 2018 et la naissance de sa belle fille, Finley, en mars 2021. «