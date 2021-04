Trevor Lawrence est-il vraiment une chose sûre? ⋆ 10z viral

Alors que d’autres espoirs de repêchage de la NFL 2021 transpirent les derniers jours de sommeil avant le premier tour le 29 avril, Trevor Lawrence de Clemson est comblé par les fans de Jacksonville Jaguars avec des cadeaux de mariage.

Un petit groupe d’entre eux a même mis leur argent en commun pour acheter Lawrence et son épouse, Marissa Mowry, un grille-pain à écran tactile de 300 $, ce qui semble formidable.

Lawrence a sauté les tests préliminaires sur son épaule réparée chirurgicalement pour se marier. Le couple a traîné au Masters la semaine dernière. La vie est belle.

Et Lawrence semble assez à l’aise dans sa peau à ce stade pour avoir suggéré qu’il ne ressentait pas le besoin d’apporter une attitude moi contre le monde dans la NFL, même s’il ressentait le besoin de revenir sur ses commentaires par la suite. .

Bref, il sait qu’il sera choisi premier au classement général. Alors pourquoi t’inquiéter?

Cela, bien sûr, ne garantit pas qu’il sera un succès infaillible dans la NFL. Lawrence est peut-être le meilleur espoir de QB depuis Andrew Luck, mais la carrière de Luck, bien que très bonne dans l’ensemble, ne correspondait pas à son battage médiatique d’avant-projet en tant que perspective d’une génération.

Les travaux commenceront sérieusement en juin pour Lawrence, les Jaguars et le nouvel entraîneur-chef Urban Meyer. Le wunderkind rencontre la franchise woebegone entraînée par le vainqueur volontaire. C’est une expérience de chimie qui fascine la NFL.

“Je suis très curieux de savoir comment tout cela fonctionnera”, a déclaré un dépisteur senior de la NFL (et ancien directeur général) à Yahoo Sports, “parce que vous avez ce type qui est en quelque sorte l’entraîneur d’université de type A qui contrôlait tout à l’université. et a eu de belles courses dans quelques écoles. Mais regardez comment cela s’est terminé.

«Tu ne peux pas me dire [Meyer will] entrez dans cette ligue et dominez. Vous ne pouvez pas. Je ne l’écouterai pas. Je pense que ça va être dur pour lui au début.

Et Lawrence?

«Écoutez», a déclaré le même évaluateur, «nous sommes dans un endroit où nous ne rédigeons pas Trevor Lawrence, donc je n’ai pas retourné toutes les pierres et toutes les feuilles pour creuser sur lui. Mais il est assez clair que c’est ce gars-là. Taille, bras, capacité de course, réflexion rapide – tout y est.

L’histoire continue

«Mais je ne voudrais pas non plus l’oindre la seconde venue ou quoi que ce soit. Je serai curieux de voir comment ils ont tout organisé pour lui là-bas. Je ne vois pas de perspective parfaite faite dans un laboratoire. Je vois aussi un gars avec des défauts. »

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer (au milieu), regarde le quart-arrière de Clemson Tigers, Trevor Lawrence, s’entraîner au cours d’une journée professionnelle à Clemson, en Caroline du Sud, en février. (David Platt / Photo à distribuer via USA TODAY Sports)

Comment Trevor Lawrence peut-il échouer dans la NFL?

Nous avons parlé à trois évaluateurs de talents de la NFL – l’ancien directeur général d’en haut, un directeur du dépistage universitaire et un dépisteur régional qui couvre Clemson dans son territoire.

Tous les trois ont classé Lawrence comme leur meilleur quart-arrière, bien que, comme l’a noté le dépisteur de la région, il n’a travaillé que sur les quarts de sa région (qui comprend Mac Jones de l’Alabama). Tous les trois admettent qu’ils aiment vraiment Lawrence – l’un d’eux a même utilisé le mot «amour».

«Il est assez humble et équilibré», a déclaré le réalisateur. «Il est facile de voir comment les joueurs gravitent autour de lui. Je ne pense pas que le jeu sera trop gros pour lui. J’adore le gamin en tant que lanceur, en tant que compétiteur [and] en tant qu’athlète. »

Le réalisateur a déclaré que ses notes étaient beaucoup plus courtes sur la liste des négatifs sur Lawrence. Il a regardé quatre matchs de la saison dernière et deux de 2019. Sur cette liste se trouvaient les trois matchs éliminatoires de Lawrence et trois matchs de l’ACC.

Et c’est là qu’un soupçon de doute s’installe.

«Ce que vous voyez rapidement, c’est qu’il joue avec certains de ces [lesser ACC] défenses [in] ces jeux », a déclaré le directeur du dépistage. «Cette conférence pue un peu, très honnêtement. C’est bien pour [producing] perspectives, mais cela rend l’évaluation plus difficile.

«Dans ses matchs éliminatoires, c’est une autre histoire.»

Lawrence est un passeur de carrière à 66,6%. Lors de ses deux matchs éliminatoires de football universitaire au cours de la saison 2019, il a terminé à 51,5% en battant Ohio State (principalement avec ses jambes) en demi-finale et en perdant contre LSU dans le match pour le titre. Contre OSU en demi-finale 2020, Lawrence a lancé pour 400 verges mais a lutté contre la pression, a pris une raclée et a été embouteillé en tant que coureur.

«Lorsque le niveau de compétition s’est amélioré, c’était moins joli», a déclaré le dépisteur de la région.

Ajout de l’ancien directeur général: “[Lawrence] n’était pas le meilleur joueur sur le terrain dans certains de ces matchs. Joe Burrow l’a surpassé [in the 2019 championship]. [Justin] Fields était mieux cette année.

«Vous avez en quelque sorte un accord avec Peyton Manning ici. Peyton ne pouvait pas battre la Floride. Cela l’a suivi à la NFL; il n’a pas pu battre Tom Brady pendant longtemps, vraiment. Voilà donc le genre de critiques… Je ne serais pas choquée de les entendre.

Un peu de perspective: le record de Clemson avec Lawrence à QB était un superbe 34-2. Dans les deux matchs qu’il a ratés en 2020 après avoir été testé positif au COVID-19, Clemson a pris du retard de 18 ans au Boston College et a à peine gagné, suivi d’une défaite à Notre-Dame. Dans le match revanche contre les Irlandais dans le match pour le titre de l’ACC, les Tigers ont gagné facilement, 34-10.

Lawrence a mené les Tigers à un championnat national en tant que recrue, fumant l’Alabama lors de la saison 2018. Son record, de retour au lycée, est de 86-4. Ses seules pertes sont survenues lors des matchs d’après-saison.

“Quiconque dit qu’il n’est pas un gagnant a l’air idiot”, a déclaré le dépisteur de la région.

Mais …

«C’est lorsque les lumières sont les plus brillantes et que la chaleur est la plus chaude», a déclaré l’ancien directeur général, «c’est là que vous voyez les fissures dans l’armure. Ne pas dire qu’il ne peut pas le supporter. Simplement, il est plus facile de voir la panique s’installer et ces défauts contre la pression ressortent. C’est de ça que tu t’inquiètes.

«Et je sais juste que tôt [in the 2019 season], il détourna les yeux. C’était peut-être les grandes attentes auxquelles il était confronté. Il a lancé des balles de héros qui ont été choisies. Il a joué serré. L’année dernière a été meilleure; il était plus lâche. Mais je me demande si ça [2019 season] était un aperçu de ce que son [rookie season in the NFL] pourrait ressembler à.

Quelles lacunes spécifiques concernent les évaluateurs?

Nous avons demandé à nos trois évaluateurs, à bout portant, de citer leurs plus grandes préoccupations concernant Lawrence en tant que prospect.

Scout de zone: «Le toucher et le placement n’étaient pas toujours là. Trop haut, trop bas, pas [in a spot] où le récepteur peut l’attraper et courir avec le mieux. Mieux [in 2020 than in 2019] mais toujours pas idéal.

Directeur du scoutisme: «Vous le voyez précipiter son processus contre la pression; il se dépêche de le traverser. Cela doit être intégré dans la pensée d’Urban. «Ne le mettons pas dans des mauvaises positions parce que nous voulons jouer à quatre et cinq de large à chaque jeu comme Clemson l’a fait.»

Ex-GM: «Les équipes de la NFL vont s’asseoir sur ses premières lectures et le forcer à être créatif. Comment réagit-il?

«Est-ce qu’il devient coureur? Ou se détache-t-il [his first read] et frapper le prochain gars? Vous le voyez regarder certains récepteurs par moments. C’est réparable, mais c’est là.

«La précision me dérange aussi. Emportez ces [predetermined reads] et les filtres de cette infraction et son pourcentage de réussite diminuerait considérablement. “

L’ancien directeur général a raison. Lawrence a certainement bénéficié d’une attaque lourde avec un grand nombre de lectures prédéterminées qui ont contribué à améliorer ses statistiques. PFF répertorie Lawrence comme ayant le plus grand nombre de verges sur écran de tous les quarts du football universitaire l’année dernière avec 686, plus de 20% de son total.

Et bien que Lawrence ait un gros bras qui puisse pulvériser le ballon sur tout le terrain, il convient certainement de noter que Clemson n’était pas une attaque verticale à la bombe. Plus de la moitié des 334 passes de Lawrence la saison dernière étaient des cibles derrière la ligne de mêlée (86 tentatives) ou sous 10 mètres de profondeur (105 tentatives), selon Pro Football Focus.

Ses statistiques combinées sur ces deux distances de lancers: 166 passes sur 191 (87%), 1475 verges, sept touchés, pas d’INT.

Sur les passes de plus de 10 verges en aval, Lawrence a complété 65 des 126 passes (51,6%) pour 1 678 verges avec 17 touchés et cinq choix.

Nous avons parlé avec un ancien entraîneur-chef d’université et de la NFL, June Jones, qui a Lawrence a son quart-arrière classé troisième dans cette classe.

Pourquoi? Eh bien, voici une partie de ce que Jones a dit:

«C’est un enfant très talentueux, ne vous méprenez pas, et je pense qu’il est un gagnant. Il peut faire des choses que les autres quarts ne peuvent pas faire, comme courir.

«Mais ce que j’ai remarqué, c’est que lorsque vous le voyez reculer et lancer, disons, un parcours 9 sur le terrain, sur ces complétions qu’il avait plus de 20 mètres, souvent ses receveurs font de grands jeux sur ces derniers. des balles. Et ils n’avaient pas raison sur l’argent, ils n’avaient pas raison dans la foulée. Les receveurs devaient parfois travailler pour la balle profonde avec lui que ce que [you’d expect from] un excellent quart-arrière.

Jones a raison de dire que le toucher et la précision de Lawrence en aval sont pâles par rapport à Justin Fields de l’Ohio State ou à Mac Jones de l’Alabama. Fields a complété 61 des 89 passes (68,5%) de plus de 10 verges sur le terrain pour 1 295 verges avec 19 touchés et cinq INT en huit matchs. Jones a réussi 105 de 157 de ces passes (66,9%) pour 2632 verges, 29 touchés et quatre choix.

«Fields est plus de ce passeur vertical [compared to Lawrence], du moins en ce qui concerne la manière dont ils étaient utilisés à l’université », a déclaré le directeur du dépistage. “Maintenant, ce que vous devez demander ou déterminer, c’est comment ils devraient ou ne devraient pas être utilisés dans la NFL?”

Les Jaguars feront de Lawrence leur choix. Il entre dans la franchise avec le monde des attentes sur ses épaules. Urban Meyer l’utilisera-t-il correctement? Ou pourrait-il être l’un des échecs les plus surprenants des cours de draft récents?

“S’il échoue, ce ne sera pas pour le talent”, a déclaré l’ancien directeur général. «Il a tout, et je pense qu’il saisit la partie mentale. Mais ce n’est pas non plus un spécimen parfait.

En savoir plus sur Yahoo Sports: