Trevor Moore, co-fondateur de The Whitest Kids U ‘Know, décédé à 41 ans

“Il était notre meilleur ami, et nous parlons pour nous tous en disant que la perte de Trevor est inimaginable”, ont-ils poursuivi. “Nous avons le cœur brisé et notre chagrin est pâle par rapport à la perte ressentie par sa femme et son fils. Au nom de WKUK, nous demandons de l’intimité pendant notre période de chagrin profond et de la force pour sa famille qui fait face à l’impossible pensée de vivre vie sans lui. Notre espoir est que les amis, les collègues artistes et les fans qui l’aimaient ne se concentreront pas sur sa mort, mais se souviendront des innombrables moments de rire qu’il leur a donnés. “

Plus récemment, Moore a créé, écrit, produit et composé sur Just Roll with It de Disney Channel, une émission de type “choisissez votre propre aventure” sur une famille à Akron, Ohio sur le réseau pour enfants de 2019 à 2021. Il a également créé la comédie. Trevor Moore Talk Show de Central, qui a également été diffusé au cours de la même période.

Comedy Central a également publié une déclaration sur la mort de Moore, déclarant sur Twitter : “Trevor Moore était un talent incroyable et un membre essentiel de la famille Comedy Central. Il nous manquera beaucoup.”