Trevor Moore, co-fondateur de “Whitest Kids U Know”, décédé à 41 ans

Trevor Moore, le comédien crédité de la création du groupe de comédie Whitest Kids U Know, est décédé des suites d’un accident vendredi soir. Il avait 41 ans. Son manager a confirmé sa mort, envoyant une déclaration à Deadline au nom de la femme et de la famille de Moore. « Nous sommes dévastés par la perte de mon mari, meilleur ami et père de notre fils. Il était connu comme écrivain et comédien par des millions de personnes, et pourtant pour nous, il était tout simplement le centre de notre monde entier », lit-on. « Nous ne savons pas comment nous allons continuer sans lui, mais nous sommes reconnaissants pour les souvenirs que nous avons qui resteront avec nous pour toujours. Nous apprécions l’effusion d’amour et de soutien que nous avons reçu de tout le monde. Il s’agit d’une perte tragique et soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période de deuil. »

Moore a fait ses débuts dans la comédie à sketches en tant que membre fondateur du groupe de comédie Whitest Kids U Know, et a continué à porter ses talents au grand écran. Il a écrit et réalisé la série Disney XD Walk the Prank, qui se concentrait sur un groupe de quatre amis qui jouaient des farces à des personnes sans méfiance. Comme son dernier travail, il était le co-créateur et producteur exécutif de la série de Disney Just Roll With It, une série qui demandait à son public et aux membres du spectacle de décider ce qui se passait dans chaque scène. Il a également été le créateur et l’animateur de sa propre série, The Trevor Moore Show sur Comedy Central.

Moore a créé le célèbre groupe avec Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams et Darren Trumeter. Cela a commencé à New York, mais a rapidement attiré l’attention du pays après avoir remporté le prix du meilleur groupe de croquis au HBO US Comedy Arts Festival en 2006. Cregger et Brown ont également publié une déclaration à la suite de la perte. “Tôt ce matin, nous avons appris que nous avions perdu notre frère, notre collaborateur et le moteur de WKUK”, ont-ils écrit. “Il était notre meilleur ami, et nous parlons pour nous tous en disant que la perte de Trevor est inimaginable. . Nous avons le cœur brisé et notre chagrin n’est rien en comparaison de la perte ressentie par sa femme et son fils. Au nom de WKUK, nous demandons de l’intimité pendant notre période de chagrin profond et de la force pour sa famille qui fait face à l’idée impossible de vivre sa vie sans lui. Notre espoir est que les amis, les collègues artistes et les fans qui l’aimaient ne se concentreront pas sur sa mort, mais se souviendront des innombrables moments de rire qu’il leur a donnés. Moore laisse dans le deuil son épouse Aimee Carlson, son fils August, ainsi qu’un groupe de famille élargie et d’amis.