Trevor Moore pleuré par ses pairs et les fans les plus blancs de U Know après un décès soudain

Trevor Moore, le comédien crédité de la création du groupe de comédie Whitest Kids U Know, est décédé des suites d’un accident vendredi soir. Il avait 41 ans. Son manager a confirmé sa mort, envoyant une déclaration à Deadline au nom de la femme et de la famille de Moore. « Nous sommes dévastés par la perte de mon mari, meilleur ami et père de notre fils. Il était connu comme écrivain et comédien par des millions de personnes, et pourtant pour nous, il était tout simplement le centre de notre monde entier », lit-on. « Nous ne savons pas comment nous allons continuer sans lui, mais nous sommes reconnaissants pour les souvenirs que nous avons qui resteront avec nous pour toujours. Nous apprécions l’effusion d’amour et de soutien que nous avons reçu de tout le monde. Il s’agit d’une perte tragique et soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période de deuil. »

Moore a créé le célèbre groupe avec Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams et Darren Trumeter. Cela a commencé à New York, mais a rapidement attiré l’attention du pays après avoir remporté le prix du meilleur groupe de croquis au HBO US Comedy Arts Festival en 2006. Cregger et Brown ont également publié une déclaration à la suite de la perte. “Tôt ce matin, nous avons appris que nous avions perdu notre frère, notre collaborateur et le moteur de WKUK”, ont-ils écrit. “Il était notre meilleur ami, et nous parlons pour nous tous en disant que la perte de Trevor est inimaginable. . Nous avons le cœur brisé et notre chagrin n’est rien en comparaison de la perte ressentie par sa femme et son fils. Au nom de WKUK, nous demandons de l’intimité pendant notre période de chagrin profond et de la force pour sa famille qui fait face à l’idée impossible de vivre sa vie sans lui. Notre espoir est que les amis, les collègues artistes et les fans qui l’aimaient ne se concentreront pas sur sa mort, mais se souviendront des innombrables moments de rire qu’il leur a donnés. Moore laisse dans le deuil son épouse Aimee Carlson, son fils August, ainsi qu’un groupe de famille élargie et d’amis.

Le monde de la comédie a présenté ses condoléances en ligne, partageant ses histoires et ses expériences avec Moore au fil des ans. “Trevor Moore a écrit une scène pour moi où j’essaie d’enseigner de substitution, je fais rapidement une dépression nerveuse devant une classe d’enfants, je fond en larmes, je m’enfuis et je me rends inconscient sur un bourrage de porte”, a tweeté le comédien Matt Braunger. “Un vrai cadeau d’un roi généreux. Merci, frère.”

Merde…RIP Trevor Moore. Légende absolue… – JonTron (@JonTronShow) 8 août 2021

“La quantité de choses différentes que Trevor Moore a faites”, a tweeté Brooks Whelan, un ancien de SNL. “Émission d’accès public au lycée. Levez-vous à l’université. 5 saisons d’un grand sketch télévisé. A joué dans un film majeur. Régulier sur une émission de télévision en réseau. A sorti une tonne de musique. A créé une émission de farces qui avait 60 eps. Forrest Gump de la comédie RIP.”

“Tous ceux qui connaissaient Trevor Moore et qui travaillent dans la comédie ne peuvent même pas faire de blagues sombres sur le texte de son décès”, a tweeté l’écrivain Jake Fogelnest. “Cela en dit long sur à quel point il était aimé. Habituellement, cela prend environ 10 secondes avant que quelqu’un ne fasse une blague. C’est ce que font les comédiens. Désolé, Trevor. J’ai l’impression que nous vous laissons tomber.”

Parce que Trevor l’a déjà fait https://t.co/NGUQONd8gk – teek (@jordpayn) 8 août 2021

Le comédien Ron Funches a tweeté à propos du décès de Moore, exprimant son chagrin face à la perte de son ami. “Je t’aime Trevor. WKUK pour toujours”, a-t-il écrit. “Gentille bizarre pour toujours. Vraiment un homme spécial. RIP. Je suis tellement content d’avoir au moins pu te parler pendant une heure récemment. Je suis tellement reconnaissant pour cela. Univers, s’il te plaît, protège sa famille.”

Je suppose que je peux dire maintenant. Trevor Moore repose en paix mon frère. https://t.co/UtdrO9wjh2 – Ron Funches (@RonFunches) 7 août 2021

“J’ai interviewé Trevor pour mon podcast juste avant de partir en vacances”, a poursuivi Funches. “Il a tellement parlé de sa joie d’être un père de famille et de travailler dans le divertissement pour enfants tout en continuant à faire WKUK. Il m’a également fait l’un des plus grands compliments que j’ai reçus. Je suis abasourdi, triste et motivé.”

La dernière fois que j’ai parlé à Trevor Moore, il a essayé de gâcher mon anniversaire de mariage en me rappelant que le bombardement d’Hiroshima a eu lieu le 6 août. Quel homme amusant bizarre vraiment intelligent. Je lui ai dit que mon anniversaire était le 7 août et ce connard a quand même trouvé un moyen de le gâcher pour moi. 💔 – Ron Funches (@RonFunches) 7 août 2021

