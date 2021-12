Trevor Noah appelé à revenir en tant qu’hôte de la 63e cérémonie des Grammy Awards

*Trévor Noé est sur le point de revenir en tant qu’hôte des Grammy Awards 2022.

La 64e émission télévisée annuelle se déroulera à la Los Angeles Crypto.com Arena, anciennement Staples Center, le 31 janvier 2022, par The Blast.

« Trevor était incroyable en tant qu’hôte des 63e Grammy Awards avec les éloges de la communauté musicale, des fans de musique et des critiques », a déclaré Harvey Mason jr., PDG de la Recording Academy, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’accueillir Trevor à nouveau sur la scène des Grammys et nous nous sentons chanceux de l’avoir à nouveau pour animer ce que nous pensons être une soirée inoubliable. »

Par Billboard, Noah est le quatrième hôte consécutif de Grammy à être sélectionné pour une deuxième année. LL Cool J hébergé cinq ans (2012-16). James Corden (2017-18) et Alicia Clés (2019-20) chacun a été hébergé deux fois.

Les meilleurs nominés pour la 64e édition des Grammy Awards sont Jon Batiste (11), Justin Bieber (8),Chat Doja (8),SA(8),Billie Eilish(7) etOlivia Rodrigo(7).

Le 1er décembre, Noah a partagé une vidéo sur sa page Instagram annonçant le concert d’hébergement, et la légende disait en partie: « Heureux d’être de retour, d’accueillir les #Grammys cette année! »

La Recording Academy présentera les GRAMMY Awards 2022 le lundi 31 janvier sur le réseau de télévision CBS (ouvre dans un nouvel onglet) et diffusera en direct et à la demande sur Paramount + de 20 h à 23 h 30 HE / du 5 au 8 : 30 h HP.

Avant la diffusion, la cérémonie de la première des GRAMMY Awards se tiendra au Microsoft Theater à 12 h 30 PT/15 h 30 HE et sera diffusée en direct sur GRAMMY.com et sur la chaîne YouTube de la Recording Academy.