Trevor Noah, ‘Daily Show’ diffuse une fausse publicité d’avocat pour ‘les insurgés’

Alors que les émeutiers du 6 janvier continuent de se disputer avec les autorités – Trevor Noé veut qu’ils sachent qu’il les soutient… s’ils sont intéressés.

L’animateur du “Daily Show” a sorti une annonce pleine page dans le LAT et le NYT, qui vient de paraître jeudi … et c’est en quelque sorte un signal de batte pour ceux qui recherchent toujours un avocat alors que les retombées juridiques de ce jour continuent s’accumuler, même maintenant. Heureusement, Trevor et co. sont prêts à aider – avec leur faux cabinet d’avocats.

Vérifiez par vous-même l’encart du journal – ils s’appellent Trevor Noah & Associates & Sons (Patriot Attorneys) … et ils disent qu’ils sont prêts à se battre pour un insurrectionnel pour eux et à gagner. Ça, ou dire qu’ils ont gagné… quoi qu’il arrive. ??

C’est une promotion ironique à coup sûr, mais les gens qui l’ont dirigée ont fait des efforts extrêmes pour ce bâillon, mettant en place une hotline pour que les gens appellent 1-85-OUPS-JAN6 (1-856-677-5266). Et oui, la fichue chose fonctionne – nous ne gâcherons pas la surprise, appelez-les et amusez-vous avec leurs invites.

Il y a plus de coups de feu sur ceux qui a pris d’assaut le Capitole Il y a 8 mois — Trevor dit que les avocats combattront les accusations comme l’enfer… des accusations comme « tentative de vice-présidenticide », « vol de lutrin » et plus encore. C’est une huée, on va leur donner ça.

Bien sûr, l’annonce de Trevor n’est pas réelle, mais il semble bien vouloir que les gens pensent qu’elle l’est. Priez pour ceux qui pourraient vouloir le prendre au sérieux. ??