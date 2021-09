Trevor Noah et Minka Kelly profitent d’une promenade à New York quelques mois après leur séparation

Des ex amicaux ou quelque chose de plus ? Telle est la question.

Trevor Noé et Minka Kelly, qui a rompu en mai après avoir fréquenté pendant près d’un an, semble toujours être en bons termes les uns avec les autres, même des mois après leur séparation. Le vendredi, sept. 3, les deux ont été aperçus en train de profiter d’une sortie l’après-midi ensemble, alors qu’ils emmenaient le chien de l’actrice se promener à New York.

Le duo a gardé les choses décontractées et discrètes pendant leur sortie, avec l’animateur du Daily Show portant un t-shirt blanc classique, un pantalon cargo gris et des baskets blanches. La star des Titans a également opté pour un ensemble chic et douillet, en portant un pull oversize couleur caramel, un jogging assorti et des sandales Birkenstock.

Bien qu’il ne soit pas clair si Minka, 41 ans, et Trevor, 37 ans, s’efforcent de raviver leur histoire d’amour, une source proche de l’ancien de Friday Night Lights a déjà dit à E! News qu’ils avaient encore des sentiments l’un pour l’autre.